Liveblog Euro 2020: UEFA schrapt hotelreservering in Kopenhagen

11:17

11 uur 17. UEFA heeft reserveringen in Kopenhagen al afgeblazen. Er druppelen steeds meer signalen door dat het EK deze zomer niet zal plaatsvinden. Een hoteleigenaar in Kopenhagen bevestigde dat de UEFA al zijn reserveringen voor de zomer heeft geannuleerd. De Rode Duivels zouden normaal gezien in Kopenhagen hun groepsmatch tegen Denemarken moeten spelen.