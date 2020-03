18:37 18 uur 37. Groep 3: Kroatië. . Groep 3: Kroatië

18:37 18 uur 37. Groep 2: IJsland. . Groep 2: IJsland

18:37 18 uur 37. Groep 1: Polen. . Groep 1: Polen

18:37 18 uur 37. Het draait meteen in de soep, want Luis Figo krijgt het eerste balletje niet open. Zweethandjes? . Het draait meteen in de soep, want Luis Figo krijgt het eerste balletje niet open. Zweethandjes?

18:36 18 uur 36. Here we go! Here we go!

18:35 18 uur 35. Luis Figo stapt het podium op. De Portugees zal zo meteen de balletjes kiezen en openen. . Luis Figo stapt het podium op. De Portugees zal zo meteen de balletjes kiezen en openen.

18:34 18 uur 34.

18:32 18 uur 32. Rafael van der Vaart heeft zijn werk gedaan voor Divisie B. We schuiven dus op naar de hoofdschotel van vandaag. . Rafael van der Vaart heeft zijn werk gedaan voor Divisie B. We schuiven dus op naar de hoofdschotel van vandaag.

18:26 We zijn halfweg. We beginnen nu aan Divisie B. . 18 uur 26. We zijn halfweg. We beginnen nu aan Divisie B.

18:23 18 uur 23. Ook in Divisie C kennen ze hun lotgenoten. Johan Walem, bondscoach van Cyprus, speelt tegen onder meer Montenegro en Luxemburg. Ook in Divisie C kennen ze hun lotgenoten. Johan Walem, bondscoach van Cyprus, speelt tegen onder meer Montenegro en Luxemburg.

18:18 Voor wie nu al niet kan wachten op de matchen in Divisie D. . 18 uur 18. Voor wie nu al niet kan wachten op de matchen in Divisie D.

18:17 18 uur 17. Wie wordt de opvolger van Portugal? Portugal werd in juni de eerste laureaat van de Nations League. Bekijk hieronder nog eens hoe de Portugezen Nederland in de finale klopten. . Wie wordt de opvolger van Portugal? Portugal werd in juni de eerste laureaat van de Nations League. Bekijk hieronder nog eens hoe de Portugezen Nederland in de finale klopten.

18:14 18 uur 14. Het gaat gelukkig vooruit. Divisie D is achter de kiezen, wellicht beginnen we rond 18.40u aan de toplanden. . Het gaat gelukkig vooruit. Divisie D is achter de kiezen, wellicht beginnen we rond 18.40u aan de toplanden.

18:10 18 uur 10. Speeldata. Voor wie nu al zijn agenda wil bestuderen: de groepsfase wordt met heen- en terugwedstrijden gespeeld tussen begin september en medio november 2020. De Final Four - met de 4 groepswinnaars - wordt begin juni 2021 gehouden. Concreet: speeldag 1 gaat van 3 tot 5 september 2020, speeldag 2 van 6 tot 8 september, speeldag 3 van 8 tot 10 oktober, speeldag 4 van 11 tot 13 oktober, speeldag 5 van 12 tot 14 november en speeldag 6 van 15 tot 17 november. Speeldata Voor wie nu al zijn agenda wil bestuderen: de groepsfase wordt met heen- en terugwedstrijden gespeeld tussen begin september en medio november 2020. De Final Four - met de 4 groepswinnaars - wordt begin juni 2021 gehouden. Concreet: speeldag 1 gaat van 3 tot 5 september 2020, speeldag 2 van 6 tot 8 september, speeldag 3 van 8 tot 10 oktober, speeldag 4 van 11 tot 13 oktober, speeldag 5 van 12 tot 14 november en speeldag 6 van 15 tot 17 november.

18:08 18 uur 08. De 55 deelnemende landen worden in 4 divisies of leagues opgedeeld. Om de spanning op te bouwen, beginnen we met de D-divisie, met mindere goden zoals San Marino en Liechtenstein. . De 55 deelnemende landen worden in 4 divisies of leagues opgedeeld. Om de spanning op te bouwen, beginnen we met de D-divisie, met mindere goden zoals San Marino en Liechtenstein.

18:01 18 uur 01. De show in Amsterdam is begonnen. 55 landen kennen straks hun tegenstanders, maar onze aandacht gaat uiteraard uit naar de A-divisie, waar de beste 16 landen hun partners zo meteen kennen. . De show in Amsterdam is begonnen. 55 landen kennen straks hun tegenstanders, maar onze aandacht gaat uiteraard uit naar de A-divisie, waar de beste 16 landen hun partners zo meteen kennen.

17:25 17 uur 25.

16:42 16 uur 42.