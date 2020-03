LIVE: Volg hier alle 8 matchen in de Jupiler Pro League op de voet

20:17 20 uur 17. Anderlecht mocht al 2 keer vieren tegen Zulte Waregem.

20:15 20 uur 15. Anderlecht - Zulte Waregem 2-0. Michel Vlap kan niet meer stoppen met scoren! De Nederlander glipt dankzij een listig balletje van Sambi Lokonga door de buitenspelval en steekt de tweede van Anderlecht voorbij Bansen: 2-0. Anderlecht - Zulte Waregem 2-0 Michel Vlap kan niet meer stoppen met scoren! De Nederlander glipt dankzij een listig balletje van Sambi Lokonga door de buitenspelval en steekt de tweede van Anderlecht voorbij Bansen: 2-0.

20:13 20 uur 13. Oostende - Genk 0-0. Een vrije trap voor Oostende, nadat Dewaest zich laat betrappen op een fout op Verstraete. Vargas doet het verrassend genoeg rechtstreeks. Hij krult het leer naar de eerste paal. Pats! Het doelhout. . Oostende - Genk 0-0 Een vrije trap voor Oostende, nadat Dewaest zich laat betrappen op een fout op Verstraete. Vargas doet het verrassend genoeg rechtstreeks. Hij krult het leer naar de eerste paal. Pats! Het doelhout.

20:12 20 uur 12. Het is wachten op de tweede goal van de avond. Voorlopig is de owngoal van Pletinckx het enige doelpunt van de avond. Het is wachten op de tweede goal van de avond. Voorlopig is de owngoal van Pletinckx het enige doelpunt van de avond.

20:10 20 uur 10. Oostende moet zijn hachje redden tegen Genk

20:06 20 uur 06. Gent - Charleroi 0-0. Vervelend nieuws voor Charleroi in Gent: Steeven Willems heeft een verrekking opgelopen en moet al na vijf minuten gewisseld worden. Gent - Charleroi 0-0 Vervelend nieuws voor Charleroi in Gent: Steeven Willems heeft een verrekking opgelopen en moet al na vijf minuten gewisseld worden.

20:05 20 uur 05. Anderlecht - Zulte Waregem 1-0. De eerste goal valt in Anderlecht-Zulte Waregem. Ewoud Pletinckx vloert zijn eigen doelman met een deviatie aan de eerste paal. Anderlecht - Zulte Waregem 1-0 De eerste goal valt in Anderlecht-Zulte Waregem. Ewoud Pletinckx vloert zijn eigen doelman met een deviatie aan de eerste paal.

20:03 20 uur 03. In de Brugse stadsderby is het nog wachten op de aftrap, in de andere 7 matchen rolt de bal al. In de Brugse stadsderby is het nog wachten op de aftrap, in de andere 7 matchen rolt de bal al.

19:57 19 uur 57. Over minder dan 5 minuten wordt er afgetrapt in alle 8 wedstrijden van speeldag 29. Wat gebeurt er in de degradatiestrijd, wie doet de beste zaak voor Play-off I en kan Gent de kloof met leider Club Brugge verkleinen? Over minder dan 5 minuten wordt er afgetrapt in alle 8 wedstrijden van speeldag 29. Wat gebeurt er in de degradatiestrijd, wie doet de beste zaak voor Play-off I en kan Gent de kloof met leider Club Brugge verkleinen?

19:53 19 uur 53. Anderlecht moet winnen van Zulte Waregem om het waterkansje op Play-off I te behouden. Amuzu krijgt een basisplaats van Vercauteren, bij de invallers vinden we zowaar Nacer Chadli terug. Anderlecht moet winnen van Zulte Waregem om het waterkansje op Play-off I te behouden. Amuzu krijgt een basisplaats van Vercauteren, bij de invallers vinden we zowaar Nacer Chadli terug.

19:50 19 uur 50. KV Mechelen kan zich vanavond voor de eerste keer plaatsen voor Play-off I. Het moet thuis tegen Eupen wel Van Damme missen, Vanlerberghe speelt in zijn plaats. KV Mechelen kan zich vanavond voor de eerste keer plaatsen voor Play-off I. Het moet thuis tegen Eupen wel Van Damme missen, Vanlerberghe speelt in zijn plaats.

19:50 Waasland-Beveren moet winnen in Moeskroen. 19 uur 50. Waasland-Beveren moet winnen in Moeskroen

19:22 19 uur 22. Brugse stadsderby. De stadsderby tussen Club en Cercle Brugge is altijd speciaal, maar vanavond nog dat tikkeltje interessanter. Club blijft wel punten pakken, maar Cercle is toch nog meer dé ploeg in vorm. Brugse stadsderby De stadsderby tussen Club en Cercle Brugge is altijd speciaal, maar vanavond nog dat tikkeltje interessanter. Club blijft wel punten pakken, maar Cercle is toch nog meer dé ploeg in vorm.

19:18 De 11 van Genk in Oostende:. 19 uur 18. De 11 van Genk in Oostende:

19:18 De opstellingen van KV Oostende voor de match tegen Genk. 19 uur 18. De opstellingen van KV Oostende voor de match tegen Genk