LIVE: Reacties op uitstellen EK: "De enige juiste beslissing"

15 uur 12. UEFA bevestigt: EK wordt uitgesteld. Wat al door tal van andere bronnen was doorgesijpeld, is nu ook door de Europese voetbalbond zelf bevestigd: het EK zal een zomer opschuiven, naar de periode juni-juli 2021.

14 uur 43. Play-offs voor Euro 2021 in juni 2020. De Servische voetbalbond laat weten dat het plan is om eind juni de play-offs voor het EK te spelen. Er zijn nog 4 plaatsen voor het EK die niet ingevuld zijn die via die play-offs (een systeem met halve finales en een finale) aangewezen moeten worden. Nog volgens de Servische bond zouden de verschillende nationale competities en clubcompetities (Champions League en Europa League) ook voor eind juni afgewerkt moeten worden.