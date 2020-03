Cercle is gered, Anderlecht maakt net als Genk en KV nog kans op PO1

21:59

21 uur 59. Einde van speeldag 29. Op alle velden is afgefloten: Club vergroot zijn voorsprong in de stand op eerste achtervolger Gent. Cercle is zeker van het behoud, wat nog niet het geval is voor Oostende en Waasland - Beveren. In de strijd om het laatste ticket van Play-off I is nog niets beslist: Genk, KV Mechelen en Anderlecht maken nog kans.