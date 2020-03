Algarve Cup: Red Flames verlaten Portugal met 6e plaats na zware nederlaag

Denemarken (FIFA-16) staat op de FIFA-ranking amper een plaats hoger dan de Belgen, maar op de grasmat in Portugal was het klasseverschil toch groter. De Deense vrouwen stonden aan de rust al 0-3 voor. Meteen na de pauze kwam daar nog een goaltje bij. De Red Flames verlaten de Algarve Cup zo met 1 zege (tegen Portugal) en 2 nederlagen. Dat levert hen de 6e plaats op.

21 uur 21. Red Flames bijten in het zand na penalty's. De Red Flames hebben hun eerste wedstrijd op de Algarve Cup niet kunnen winnen. Tegen Nieuw-Zeeland kon de ingevallen Vande Velde pas in de slotminuut de 1-1 maken, nadat Chance in de 1 helft voor de 1-0 gezorgd had. De Nieuw-Zeelandse vrouwen, die de laatste 20 minuten met zijn tienen moesten voetballen na een rode kaart, trokken vervolgens aan het langste eind in de penaltyreeks: 7-6.