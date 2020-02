Fase per fase

Fase per fase

22:07 22 uur 07. Aansluitingstreffer voor Westerlo! Mag Westerlo dan toch blijven dromen? Invaller Gboho tikt een lage voorzet van dichtbij in doel en brengt Westerlo zo weer in de wedstrijd. Krijgen we nog een prangende slotfase? Aansluitingstreffer voor Westerlo! Mag Westerlo dan toch blijven dromen? Invaller Gboho tikt een lage voorzet van dichtbij in doel en brengt Westerlo zo weer in de wedstrijd. Krijgen we nog een prangende slotfase?

22:02 22 uur 02. Waarom is er zo'n machtsvertoon van de politie? De supporters zitten al zo diep, dit is gewoon lachen met de mensen. Ze dagen de supporters uit. Killian Overmeire. Waarom is er zo'n machtsvertoon van de politie? De supporters zitten al zo diep, dit is gewoon lachen met de mensen. Ze dagen de supporters uit. Killian Overmeire

22:00 22 uur . Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:58 21 uur 58. Over & out voor Westerlo? Westerlo mag de hoop op de titelmatchen opbergen. Sigurdarson brengt Union met een gekruist schot op een 2-0-voorsprong. Over & out voor Westerlo? Westerlo mag de hoop op de titelmatchen opbergen. Sigurdarson brengt Union met een gekruist schot op een 2-0-voorsprong.

21:56 21 uur 56. Ontgoocheling bij Overmeire. De spelers worden naar binnen gestuurd op Daknam. Kapitein Kilian Overmeire heeft het er zichtbaar moeilijk mee. Een bijzonder pijnlijk einde dreigt voor Lokeren. Ontgoocheling bij Overmeire De spelers worden naar binnen gestuurd op Daknam. Kapitein Kilian Overmeire heeft het er zichtbaar moeilijk mee. Een bijzonder pijnlijk einde dreigt voor Lokeren.

21:54 21 uur 54. Chaos op Daknam. Het ontspoort nu helemaal op Daknam. De politie komt in gevechtstenue voor de spionkop van Lokeren staan, terwijl supporters blijven gooien met projectielen. Voor scheidsrechter Smet zit er niks anders op de wedstrijd stil te leggen. Chaos op Daknam Het ontspoort nu helemaal op Daknam. De politie komt in gevechtstenue voor de spionkop van Lokeren staan, terwijl supporters blijven gooien met projectielen. Voor scheidsrechter Smet zit er niks anders op de wedstrijd stil te leggen.

21:49 21 uur 49. Wangedrag bij Lokeren-supporters . Op Daknam loopt het stilaan uit de hand. Beerschot-doelman Van Hamel wordt bekogeld met allerlei projectielen, tot zelfs paraplu's toe. Scheidsrechter Smet legt de wedstrijd even stil, terwijl Overmeire de Lokeren-supporters probeert te kalmeren. Wangedrag bij Lokeren-supporters Op Daknam loopt het stilaan uit de hand. Beerschot-doelman Van Hamel wordt bekogeld met allerlei projectielen, tot zelfs paraplu's toe. Scheidsrechter Smet legt de wedstrijd even stil, terwijl Overmeire de Lokeren-supporters probeert te kalmeren.

21:48 21 uur 48. Westerlo moet aan de bak, maar het is Union dat de gevaarlijkste ploeg blijft. Het ziet er steeds benarder uit voor het team van Bob Peeters. Westerlo moet aan de bak, maar het is Union dat de gevaarlijkste ploeg blijft. Het ziet er steeds benarder uit voor het team van Bob Peeters.

21:45 21 uur 45. Westerlo onderneemt nu toch enkele pogingen om wat hoger te spelen en niet meer zo afwachtend zoals in de eerste helft. Jeroen van der Loop op Radio 1 (Union-Westerlo). Westerlo onderneemt nu toch enkele pogingen om wat hoger te spelen en niet meer zo afwachtend zoals in de eerste helft. Jeroen van der Loop op Radio 1 (Union-Westerlo)

21:43 21 uur 43. Bij Lokeren neemt de frustratie toe. Overmeire verliest even zijn zelfbeheersing en duwt Dom ostentatief tegen de grond. Het komt de kapitein op een gele kaart te staan. Bij Lokeren neemt de frustratie toe. Overmeire verliest even zijn zelfbeheersing en duwt Dom ostentatief tegen de grond. Het komt de kapitein op een gele kaart te staan.

21:41 21 uur 41. Lommel ontloopt voorlopig de play-downs. Hoe zit het intussen voor de play-downs? Voorlopig is het nog altijd Roeselare dat zich moet opmaken voor die nacompetitie. Na 10 minuten in de tweede helft komt het nog steeds niet verder dan 0-0 op het veld van Lommel. Lommel ontloopt voorlopig de play-downs Hoe zit het intussen voor de play-downs? Voorlopig is het nog altijd Roeselare dat zich moet opmaken voor die nacompetitie. Na 10 minuten in de tweede helft komt het nog steeds niet verder dan 0-0 op het veld van Lommel.

21:40 21 uur 40. Het wordt hier een echte zwanenzang voor Lokeren. Floris Geerts op Radio 1 (Lokeren-Beerschot). Het wordt hier een echte zwanenzang voor Lokeren. Floris Geerts op Radio 1 (Lokeren-Beerschot)

21:39 21 uur 39. Ook rood voor Van Damme. Het gaat nu helemaal fout voor Lokeren. Na Ben Harush loopt ook Van Damme tegen zijn tweede gele kaart aan. Lokeren moet met zijn negenen voort. Ook rood voor Van Damme Het gaat nu helemaal fout voor Lokeren. Na Ben Harush loopt ook Van Damme tegen zijn tweede gele kaart aan. Lokeren moet met zijn negenen voort.

21:37 21 uur 37. 0-2 voor Beerschot! Beerschot komt weer een flinke stap dichter bij de 2e periodetitel. Met een rake kopbal zorgt Noubissi voor de 0-2. Westerlo zal de klus zelf moeten klaren op het veld van Union. 0-2 voor Beerschot! Beerschot komt weer een flinke stap dichter bij de 2e periodetitel. Met een rake kopbal zorgt Noubissi voor de 0-2. Westerlo zal de klus zelf moeten klaren op het veld van Union.

21:36 21 uur 36. Lokeren met zijn tienen! Nog meer slecht nieuws voor Westerlo vanuit Lokeren. Daar heeft Ben Harush zijn tweede gele kaart gekregen. Beerschot mag de wedstrijd dus volmaken met een man meer. Lokeren met zijn tienen! Nog meer slecht nieuws voor Westerlo vanuit Lokeren. Daar heeft Ben Harush zijn tweede gele kaart gekregen. Beerschot mag de wedstrijd dus volmaken met een man meer.

21:34 21 uur 34. Voor Westerlo is dit een serieuze streep door de rekening. Bij deze tussenstand gaan ze niet naar de promotiefinale. Jeroen van der Loop op Radio 1 (Union-Westerlo). Voor Westerlo is dit een serieuze streep door de rekening. Bij deze tussenstand gaan ze niet naar de promotiefinale. Jeroen van der Loop op Radio 1 (Union-Westerlo)

21:33 21 uur 33. Teuma brengt Union op voorsprong! Teuma laat de kans niet liggen en brengt Union vanaf de penaltystip op voorsprong! Werk aan de winkel voor Westerlo. Teuma brengt Union op voorsprong! Teuma laat de kans niet liggen en brengt Union vanaf de penaltystip op voorsprong! Werk aan de winkel voor Westerlo.

21:31 21 uur 31. Penalty voor Union! Rampzalig begin van de tweede helft voor Westerlo. Brown wordt in de zestien tegen de grond gewerkt door Dewaele en de bal gaat op de stip voor Union! Penalty voor Union! Rampzalig begin van de tweede helft voor Westerlo. Brown wordt in de zestien tegen de grond gewerkt door Dewaele en de bal gaat op de stip voor Union!

21:30 21 uur 30. 2e helft. Zowel Beerschot als Westerlo zijn aan hun tweede helft begonnen. . 2e helft Zowel Beerschot als Westerlo zijn aan hun tweede helft begonnen.

21:16 21 uur 16. Rust in Lokeren-Beerschot. Beerschot ligt halfweg dus op koers voor de 2e periodetitel. Dankzij een kopbaldoelpunt van Frans duikt het de rust in met een 0-1-voorsprong. Maar de buit is zeker nog niet binnen, want een sterk Lokeren bracht Beerschot geregeld in de problemen. Dat belooft voor de tweede helft. Rust in Lokeren-Beerschot Beerschot ligt halfweg dus op koers voor de 2e periodetitel. Dankzij een kopbaldoelpunt van Frans duikt het de rust in met een 0-1-voorsprong. Maar de buit is zeker nog niet binnen, want een sterk Lokeren bracht Beerschot geregeld in de problemen. Dat belooft voor de tweede helft.

21:15 21 uur 15. Rust in Union-Westerlo. Bob Peeters trekt met zorgen de kleedkamer in. Westerlo blijft voorlopig steken op een 0-0-gelijkspel, terwijl Beerschot leidt op het veld van Lokeren. Westerlo ontsnapte bovendien verschillende keren aan een achterstand tegen een sterk Union. Bij de huidige tussenstand gaat de 2e periodetitel naar Beerschot. Rust in Union-Westerlo Bob Peeters trekt met zorgen de kleedkamer in. Westerlo blijft voorlopig steken op een 0-0-gelijkspel, terwijl Beerschot leidt op het veld van Lokeren. Westerlo ontsnapte bovendien verschillende keren aan een achterstand tegen een sterk Union. Bij de huidige tussenstand gaat de 2e periodetitel naar Beerschot.

21:13 21 uur 13. Lokeren is duidelijk de beter voetballende ploeg. Beerschot speelt met schrik. Floris Geerts op Radio 1 (Lokeren-Beerschot). Lokeren is duidelijk de beter voetballende ploeg. Beerschot speelt met schrik. Floris Geerts op Radio 1 (Lokeren-Beerschot)

21:12 21 uur 12. Afgekeurde goal van Lokeren! Lokeren lijkt langszij de komen dankzij een treffer van Lawal, maar het feest gaat niet door voor de thuisploeg. Het doelpunt wordt afgekeurd voor een duwfout. Afgekeurde goal van Lokeren! Lokeren lijkt langszij de komen dankzij een treffer van Lawal, maar het feest gaat niet door voor de thuisploeg. Het doelpunt wordt afgekeurd voor een duwfout.

21:12 21 uur 12. Westerlo heeft nog niet één keer op doel geschoten. De bezoekers krijgen geen grip op Nielsen. Die had toch al minstens één keer moeten scoren. Jeroen van der Loop op Radio 1 (Union-Westerlo). Westerlo heeft nog niet één keer op doel geschoten. De bezoekers krijgen geen grip op Nielsen. Die had toch al minstens één keer moeten scoren. Jeroen van der Loop op Radio 1 (Union-Westerlo)

21:10 21 uur 10. Beerschot nog steeds op koers voor periodetitel. Union blijft de gevaarlijkste ploeg, voor Westerlo is het overleven. Het zal de Beerschot-supporters als muziek in de oren klinken. Hoewel Beerschot zeker geen overwicht heeft tegen Lokeren, leidt het wel nog steeds met 0-1. Beerschot nog steeds op koers voor periodetitel Union blijft de gevaarlijkste ploeg, voor Westerlo is het overleven. Het zal de Beerschot-supporters als muziek in de oren klinken. Hoewel Beerschot zeker geen overwicht heeft tegen Lokeren, leidt het wel nog steeds met 0-1.

21:06 21 uur 06. Het blijft zoeken voor Westerlo. De bezoekers raken maar niet in de wedstrijd. Werkt de druk verlammend voor het team van Bob Peeters? Het blijft zoeken voor Westerlo. De bezoekers raken maar niet in de wedstrijd. Werkt de druk verlammend voor het team van Bob Peeters?

21:00 21 uur . Lokeren en Union vervullen hun sportieve plicht. Lokeren is duidelijk niet van plan om zich zomaar naar de slachtbank te laten leiden. De thuisploeg speelt vrank en vrij en maakt het Beerschot best lastig. Hetzelfde kan gezegd worden van Union in de wedstrijd tegen Westerlo. Lokeren en Union vervullen hun sportieve plicht Lokeren is duidelijk niet van plan om zich zomaar naar de slachtbank te laten leiden. De thuisploeg speelt vrank en vrij en maakt het Beerschot best lastig. Hetzelfde kan gezegd worden van Union in de wedstrijd tegen Westerlo.

20:59 20 uur 59. Roeselare in Play-downs. Ook in Lommel-Roeselare is het nog wachten op de eerste goal. Bij de huidige stand is Roeselare veroordeeld tot de nacompetitie tegen Lokeren. Roeselare in Play-downs Ook in Lommel-Roeselare is het nog wachten op de eerste goal. Bij de huidige stand is Roeselare veroordeeld tot de nacompetitie tegen Lokeren.

20:58 20 uur 58. Beerschot in de promotiefinale. Bij de huidige tussenstanden plaatst Beerschot zich voor de promotiefinale tegen OH Leuven. Ook zonder de eventuele inhaalmatch tegen Virton. Westerlo moet dus aan de bak. Beerschot in de promotiefinale Bij de huidige tussenstanden plaatst Beerschot zich voor de promotiefinale tegen OH Leuven. Ook zonder de eventuele inhaalmatch tegen Virton. Westerlo moet dus aan de bak.

20:54 20 uur 54. Van Hamel houdt Beerschot overeind. Lokeren komt plots bijzonder dicht bij de gelijkmaker. Benchaib maakt zich vrij in de zestien en haalt van dichtbij uit. Van Hamel heeft een uitstekende reflex nodig om de 1-1 te voorkomen. Ook op de daaropvolgende hoekschop pakt de Beerschot-doelman uit met een redding op de kopbal van Ben Harush. Van Hamel houdt Beerschot overeind Lokeren komt plots bijzonder dicht bij de gelijkmaker. Benchaib maakt zich vrij in de zestien en haalt van dichtbij uit. Van Hamel heeft een uitstekende reflex nodig om de 1-1 te voorkomen. Ook op de daaropvolgende hoekschop pakt de Beerschot-doelman uit met een redding op de kopbal van Ben Harush.

20:54 20 uur 54. Sterk Union maakt het Westerlo moeilijk. Ook bij de supporters van Westerlo is het nieuws vanuit Lokeren nu aangekomen. Niks om vrolijk van te worden voor hen, net als het spel dat hun ploeg voorlopig laat zien. Union zorgt voor de meeste dreiging en was al het dichtst bij de openingstreffer. Sterk Union maakt het Westerlo moeilijk Ook bij de supporters van Westerlo is het nieuws vanuit Lokeren nu aangekomen. Niks om vrolijk van te worden voor hen, net als het spel dat hun ploeg voorlopig laat zien. Union zorgt voor de meeste dreiging en was al het dichtst bij de openingstreffer.

20:50 20 uur 50. Beerschot op voorsprong! Beerschot slaat toe op een vrije trap. De bal wordt in de zestien gedropt en daar kopt Frans de 0-1 onhoudbaar in doel. Beerschot op voorsprong! Beerschot slaat toe op een vrije trap. De bal wordt in de zestien gedropt en daar kopt Frans de 0-1 onhoudbaar in doel.

20:45 20 uur 45. Westerlo ontsnapt! Westerlo ontsnapt aan een vroege achterstand! Nielsen kan zich doorzetten op links en tikt de bal rakelings voorlangs. Hier komt Westerlo bijzonder goed weg. . Westerlo ontsnapt! Westerlo ontsnapt aan een vroege achterstand! Nielsen kan zich doorzetten op links en tikt de bal rakelings voorlangs. Hier komt Westerlo bijzonder goed weg.

20:44 20 uur 44. Dreiging van Westerlo. De eerste kan in Union-Westerlo is voor de bezoekers. Abrahams brengt de bal gevaarlijk voor doel, maar bereikt Vetokele net niet. Zelf op doel besluiten was een betere keuze geweest. Dreiging van Westerlo De eerste kan in Union-Westerlo is voor de bezoekers. Abrahams brengt de bal gevaarlijk voor doel, maar bereikt Vetokele net niet. Zelf op doel besluiten was een betere keuze geweest.

20:44 20 uur 44. Beerschot slaagt er nog niet in om Lokeren uit verband te spelen. De bezoekers kunnen enkel dreigen op stilstaande fasen. Eén keer leverde dat wel bijna een treffer op. Defourny had heel wat moeite met een vrije trap van Prychynenko. Beerschot slaagt er nog niet in om Lokeren uit verband te spelen. De bezoekers kunnen enkel dreigen op stilstaande fasen. Eén keer leverde dat wel bijna een treffer op. Defourny had heel wat moeite met een vrije trap van Prychynenko.

20:42 20 uur 42. Lokeren-supporters laten zich horen. Op Daknam zijn het de thuissupporters die voor de sfeer zorgen. In wat mogelijk de laatste thuiswedstrijd van hun club is, geven ze nog eens alles. Lokeren-supporters laten zich horen Op Daknam zijn het de thuissupporters die voor de sfeer zorgen. In wat mogelijk de laatste thuiswedstrijd van hun club is, geven ze nog eens alles.

20:41 20 uur 41. Enkele supporters van Westerlo zaten vast in de file en stromen nu toe. Hun ploeg kan de steun gebruiken, want overdonderend kan de start van Westerlo allerminst genoemd worden. Enkele supporters van Westerlo zaten vast in de file en stromen nu toe. Hun ploeg kan de steun gebruiken, want overdonderend kan de start van Westerlo allerminst genoemd worden.

20:40 20 uur 40. We hebben nog geen kansen gezien. Jeroen van der Loop op Radio 1 (Union-Westerlo). We hebben nog geen kansen gezien. Jeroen van der Loop op Radio 1 (Union-Westerlo)

20:38 20 uur 38. Voorlopig geen vroege goals op deze laatste speeldag in 1B. Beerschot probeert de forcing te voeren tegen Lokeren, Westerlo doet hetzelfde tegen Union. Voorlopig geen vroege goals op deze laatste speeldag in 1B. Beerschot probeert de forcing te voeren tegen Lokeren, Westerlo doet hetzelfde tegen Union.

20:32 20 uur 32. Aftrap. Er is afgetrapt in alle vier de wedstrijden. De spanning is te snijden. Wie stoot door naar de promotiefinale en wie vergezelt Lokeren in de Play-downs? Aftrap Er is afgetrapt in alle vier de wedstrijden. De spanning is te snijden. Wie stoot door naar de promotiefinale en wie vergezelt Lokeren in de Play-downs?

20:26 20 uur 26. Ook strijd voor de play-downs. Ook onderaan het klassement is het spannend. Vanavond wordt duidelijk wie de play-downs zal spelen tegen Lokeren, dat al veroordeeld is tot die nacompetitie. Roeselare en Lommel vechten het straks uit in een onderling duel. Roeselare heeft een punt minder dan Lommel en moet dus winnen op het veld van Lommel om de 7e plaats nog te ontlopen. Lommel heeft genoeg aan een punt om het behoud te verzekeren. Ook strijd voor de play-downs Ook onderaan het klassement is het spannend. Vanavond wordt duidelijk wie de play-downs zal spelen tegen Lokeren, dat al veroordeeld is tot die nacompetitie. Roeselare en Lommel vechten het straks uit in een onderling duel. Roeselare heeft een punt minder dan Lommel en moet dus winnen op het veld van Lommel om de 7e plaats nog te ontlopen. Lommel heeft genoeg aan een punt om het behoud te verzekeren.

20:23 20 uur 23. Wij moeten vandaag een goed resultaat boeken. Wij moeten winnen, dat is onze opdracht. De rest boeit mij niet. We hebben de situatie natuurlijk wel besproken, maar wij moeten het gewoon op het veld doen. Bob Peeters (trainer Westerlo). Wij moeten vandaag een goed resultaat boeken. Wij moeten winnen, dat is onze opdracht. De rest boeit mij niet. We hebben de situatie natuurlijk wel besproken, maar wij moeten het gewoon op het veld doen. Bob Peeters (trainer Westerlo)

20:23 20 uur 23. Derde keer, goede keer? Beerschot raakte de voorbije 2 seizoen telkens tot in de promotiefinale, maar hield daar ook 2 keer een stevige kater aan over. Twee seizoenen geleden ging het fout tegen Cercle Brugge en vorig seizoen zag Beerschot de promotie op de valreep wegglippen in de finale tegen KV Mechelen. Derde keer, goede keer? Beerschot raakte de voorbije 2 seizoen telkens tot in de promotiefinale, maar hield daar ook 2 keer een stevige kater aan over. Twee seizoenen geleden ging het fout tegen Cercle Brugge en vorig seizoen zag Beerschot de promotie op de valreep wegglippen in de finale tegen KV Mechelen.

20:22 20 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:22 20 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:22 20 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:22 20 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:21 20 uur 21. Beerschot tegen ex-coach. Beerschot neemt het vanavond ook op tegen hun ex-trainer Stijn Vreven. Die werd in oktober vorig jaar na anderhalf seizoen bedankt voor bewezen diensten na een slechte competitiestart. Hernan Losada werd de opvolger van Vreven, die ruim een maand later alweer een nieuwe job vond bij Lokeren. Beerschot tegen ex-coach Beerschot neemt het vanavond ook op tegen hun ex-trainer Stijn Vreven. Die werd in oktober vorig jaar na anderhalf seizoen bedankt voor bewezen diensten na een slechte competitiestart. Hernan Losada werd de opvolger van Vreven, die ruim een maand later alweer een nieuwe job vond bij Lokeren.

20:20 20 uur 20. Laatste wedstrijd voor Lokeren? Door de financiële malaise in Lokeren was lange tijd niet zeker dat Beerschot vanavond zou moeten opdraven op Daknam. De spelers en technische staf van Lokeren weigerden woensdag te trainen, vanuit de onzekerheid rond hun club. Gisteren beslisten ze om toch gewoon aan te treden in de wedstrijd tegen Beerschot. "Omdat het een laatste wedstrijd van Sporting Lokeren zou kunnen zijn", gaf de club mee op zijn website. Laatste wedstrijd voor Lokeren? Door de financiële malaise in Lokeren was lange tijd niet zeker dat Beerschot vanavond zou moeten opdraven op Daknam. De spelers en technische staf van Lokeren weigerden woensdag te trainen, vanuit de onzekerheid rond hun club. Gisteren beslisten ze om toch gewoon aan te treden in de wedstrijd tegen Beerschot. "Omdat het een laatste wedstrijd van Sporting Lokeren zou kunnen zijn", gaf de club mee op zijn website.

20:17 20 uur 17. Hoogspanning bij Westerlo en Beerschot. Zowel Westerlo als Beerschot hebben voorlopig 23 punten in de 2e periode. Beerschot kan voor de derde keer op rij de promotiefinale van 1B bereiken. Vanavond trekt het naar het fel geplaagde Lokeren en later volgt dan wellicht nog de replay van de veelbesproken match tegen Virton. Westerlo kan enkel vanavond bij Union nog eens het volle pond geven en hopen dat dat volstaat. Hoogspanning bij Westerlo en Beerschot Zowel Westerlo als Beerschot hebben voorlopig 23 punten in de 2e periode. Beerschot kan voor de derde keer op rij de promotiefinale van 1B bereiken. Vanavond trekt het naar het fel geplaagde Lokeren en later volgt dan wellicht nog de replay van de veelbesproken match tegen Virton. Westerlo kan enkel vanavond bij Union nog eens het volle pond geven en hopen dat dat volstaat.