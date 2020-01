VIDEO: Kroos loodst Real met "olympisch doelpunt" naar finale Supercup

Niet Spanje maar Saudi-Arabië vormt het strijdtoneel voor de vernieuwde Spaanse Supercup. 4 teams moeten onder elkaar uitmaken wie met de trofee aan de haal gaat. Morgen kijken Barcelona en Atletico elkaar in de ogen. Vanavond waren Valencia en Real al aan zet.

Na een kwartier kregen de toeschouwers al waar voor hun geld. Toni Kroos schaarde zich achter een hoekschop en draaide die rechtstreeks binnen. Valencia-doelman Domenech wist niet wat hem overkwam.

Isco verdubbelde de bonus iets voor de koffiepauze door de bal in de linkerbenedenhoek te nagelen. Ondertussen beleefde Courtois een vrij zorgeloze avond.

In de 2e helft bracht Modric nog een kunststukje ten tonele. Na een overstapje werkte hij de bal in doel met de buitenkant van zijn rechtervoet. Een streling voor het oog.

Courtois leek op weg naar een 10e clean sheet in 13 matchen. Maar in de slotminuten raakte Sergio Ramos de bal met zijn hand in het strafschopgebied. "Strafschop" oordeelde de VAR. Courtois maakte geen schijn van kans op de trap van Parejo.