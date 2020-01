Atletico houdt Barcelona uit finale Supercup na 2 afgekeurde goals

De grond in Saudi-Arabië was Barcelona vanavond niet gunstig gezind. De klok tikte nog maar enkele seconden in de 2e helft of Koke zette Messi en co op achtervolgen.

Maar Messi zelf zette zich 5 minuten later door in de grote rechthoek en trapte door een bos benen heen in doel. Enkele minuten later was het weer prijs voor de Argentijn. Maar de VAR keurde de goal af voor handspel van hemzelf.

Griezmann kopte de 2-1 wel op het bord, maar vierde die goal niet uit respect voor zijn ex-ploeg. Een kwartier voor tijd leek Barcelona al zijn schaapjes op het droge te hebben toen Piqué er 3-1 van maakte. Maar ook zijn goal werd geschrapt door de videoref, wegens buitenspel van Vidal.

Barcelona baalde. En dat gevoel van onbehagen werd nog groter toen de bal 10 minuten voor tijd op de stip belandde voor Atletico. Alvaro Morata miste niet.

Even later kreeg Barcelona volledig het deksel op de neus, toen Correa de 2-3 tegen het net werkte. Daardoor krijgen we zondag een Madrileense finale in de Spaanse Supercup tussen Atletico en Real.