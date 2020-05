Hans Vanaken mag een 2e Gouden Schoen in zijn trofeeënkast zetten

Vanaken in de voetsporen van Ceulemans, hattrick voor Wullaert

Dat het een tweestrijd zou worden tussen Hans Vanaken en Dieumerci Mbokani was geen geheim. In de eerste stemronde had Vanaken al een voorsprong van 84 punten genomen op zijn Antwerpse concurrent en dat bleek uiteindelijk geen overbodige luxe.

Racing Genk domineerde de eerste stemperiode, maar Roeslan Malinovski en Leandro Trossard zetten zichzelf buitenspel met een transfer afgelopen zomer.

Vanaken en Mbokani bleven met zijn tweeën over en de draaischijf van Club Brugge trok aan het langste eind met een vrij nipte voorsprong van 19 punten op de spits van Antwerp, die zijn inhaalbeweging net niet in stijl kon afronden.

Vanaken volgt zichzelf dus op en is de eerste voetballer sinds Jan Ceulemans (1985-1986) die daar in slaagt. Hij kreeg de trofee van Vincent Kompany. Voor Club Brugge is het de 4e Gouden Schoen op een rij.

Deze editie van de Gouden Schoen leek overigens een blauwdruk van vorig jaar, want bij de vrouwen werd Tessa Wullaert opnieuw op het podium verwelkomd.

De spits van Manchester City kreeg de Gouden Schoen voor de 3e keer in 4 jaar tijd. Janice Cayman en Tine De Caigny moesten vrede nemen met de ereplaatsen.