Futsalduivels botsen op groepsleider Italië in EK-kwalificatiecampagne

20:45 20 uur 45. Italië is zeker van groepswinst en EK-ticket. Onze nationale futsalploeg heeft zijn 4e wedstrijd in de kwalificatiefase verloren. Een foutloos Italië, de Europese kampioen van 2003 en 2014, klopte de Belgen met 4-1. De Belgen kwamen dankzij Dillien op voorsprong, maar bij de rust waren de bordjes al in evenwicht. De thuisploeg maakte het verschil in de tweede helft. Het is de 2e nederlaag voor de Futsal Red Devils, die nu zijn weggezakt naar de 3e plaats, al zijn de cijfers met nummer 2 Finland identiek. De Belgen spelen in april nog twee interlands, thuis tegen Italië en in Finland. De 6 beste tweedes gaan ook naar het EK, de resterende tweedes verdelen het laatste ticket in play-offs. Gastland Nederland is automatisch geplaatst.



De Belgen kwamen dankzij Dillien op voorsprong, maar bij de rust waren de bordjes al in evenwicht. De thuisploeg maakte het verschil in de tweede helft.

Het is de 2e nederlaag voor de Futsal Red Devils, die nu zijn weggezakt naar de 3e plaats, al zijn de cijfers met nummer 2 Finland identiek.

De Belgen spelen in april nog twee interlands, thuis tegen Italië en in Finland. De 6 beste tweedes gaan ook naar het EK, de resterende tweedes verdelen het laatste ticket in play-offs. Gastland Nederland is automatisch geplaatst.

09-03-2021 09-03-2021.

09-03-2021 09-03-2021.

20:20 20 uur 20. België verliest met 4-3 van Montenegro. Na de klinkende zege een maand geleden in eigen huis (6-2) hebben de Belgen nipt verloren in Montenegro (4-3). Bij de rust stond het 1-1, daarna liepen de Montenegrijnen uit tot 3-1. Het team van Karim Bachar kwam dankzij Steven Dillien terug tot 3-2. Maar Vidakovic zorgde opnieuw voor een kloofje van twee doelpunten. De aansluitingstreffer van Marvin Ghislandi kwam te laat. In groep 7 is België tweede met 4 punten, achter het ongeslagen Italië (6). Volgende week dinsdag nemen de Futsalduivels het in Prato op tegen de Italianen.

Het team van Karim Bachar kwam dankzij Steven Dillien terug tot 3-2. Maar Vidakovic zorgde opnieuw voor een kloofje van twee doelpunten. De aansluitingstreffer van Marvin Ghislandi kwam te laat.

In groep 7 is België tweede met 4 punten, achter het ongeslagen Italië (6). Volgende week dinsdag nemen de Futsalduivels het in Prato op tegen de Italianen.



04-03-2021 04-03-2021.

04-03-2021 04-03-2021.

21:42 21 uur 42. Tweede opdracht is een eitje voor de Belgen. Wat tegen Finland vorige week niet gelukt is, bleek tegen Montenegro vanavond een koud kunstje. Bij de rust bleef het verschil nog beperkt tot 2-1, het scorebord gaf op het einde 6-2 aan. In de vorige kwalificatiefase keken België en Montenegro elkaar al in de ogen. Toen werd het 5-1. De Belgen waren ook nu duidelijk te sterk en blijven met 4 op 6 in het spoor van groepsleider Italië, dat nog geen steek liet vallen.

Bij de rust bleef het verschil nog beperkt tot 2-1, het scorebord gaf op het einde 6-2 aan.

In de vorige kwalificatiefase keken België en Montenegro elkaar al in de ogen. Toen werd het 5-1.

De Belgen waren ook nu duidelijk te sterk en blijven met 4 op 6 in het spoor van groepsleider Italië, dat nog geen steek liet vallen.

02-02-2021 02-02-2021.

09:53 09 uur 53. Opvallend WOW! Belgische futsalduivels maken de ene wereldgoal na de andere tegen Finland

29-01-2021 29-01-2021.

29-01-2021 29-01-2021.

22:04 22 uur 04. Finland houdt België op 3-3 in Luik. De Belgische futsalduivels hebben in hun eerste match in de tweede kwalificatieronde voor het EK de punten gedeeld met Finland. In Luik werd het 3-3. De Belgen gaven een 3-1-voorsprong uit handen. Paulus miste een 10-meterbal voor België op het kwartier, maar kwam even later toch voor langs Carello Aleixo. In de 2e helft verdubbelde Rahou de score, maar Intala gaf de bezoekers snel hoop. Rahou zorgde weer voor een verschil van 2 doelpunten, maar de Belgen konden de 3 punten niet thuishouden: Kytölä en Junno zorgden voor een zuur gelijkspel. In de andere match van de groep klopte Italië Montenegro met 3-0.

Paulus miste een 10-meterbal voor België op het kwartier, maar kwam even later toch voor langs Carello Aleixo. In de 2e helft verdubbelde Rahou de score, maar Intala gaf de bezoekers snel hoop.

Rahou zorgde weer voor een verschil van 2 doelpunten, maar de Belgen konden de 3 punten niet thuishouden: Kytölä en Junno zorgden voor een zuur gelijkspel.

In de andere match van de groep klopte Italië Montenegro met 3-0.

28-01-2021 28-01-2021.

28-01-2021 28-01-2021.

16:49 16 uur 49. Matchen tegen Finland en Montenegro. België begint met twee thuiswedstrijden: donderdag 28 januari tegen Finland en dinsdag 2 februari tegen Montenegro . Aftrap telkens om 20u. De wedstrijden vinden plaats in de Country Hall in Luik. Door de coronaregels zijn er geen supporters toegelaten.

16:48 16 uur 48. We kijken enorm uit naar het vervolg van de kwalificatiecampagne. Door de coronacrisis hebben we een tijdje geen interlands kunnen spelen. De competitie ligt ook stil. De duels met Finland en Montenegro vinden plaats in eigen land en dat maakt het extra speciaal. Hopelijk kunnen we snel weer in een volle zaal spelen. We gaan alleszins vol voor EK-kwalificatie. Bondscoach Karim Bachar.

25-01-2021 25-01-2021.

16:46 16 uur 46. Red Devils Futsal is ons eerste nationale elftal dat dit jaar in actie komt. De nationale ploeg in het futsal komt weer in actie. Ze hernemen hun kwalificatiecampagne voor het volgende EK, dat in 2022 in Nederland plaatsvindt. UEFA organiseert de EK-kwalificaties voor het eerst met een poulesysteem met uit- en thuiswedstrijden. De tegenstanders in de Belgische groep zijn Italië , Finland en Montenegro . De 8 groepswinnaars en 6 beste tweedes gaan naar het EK . De resterende tweedes verdelen het laatste EK-ticket via play-offs.

25-01-2021 25-01-2021.

20:33 20 uur 33. Verslag van België-Montenegro 5-1. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://www.youtube.com/watch?v=2yrStMmXUaI

01-02-2020 01-02-2020.

19:09 19 uur 09. Futsal Red Devils winnen ook van Montenegro. België heeft zich geplaatst voor de volgende kwalificatieronde met een perfect rapport. Na een vroege achterstand konden de Belgen na de rust orde op zaken stellen tegen Montenegro: 5-1 dankzij goals van Rahou, Adnane, Diniz Pinheiro (2x) en Dahbi Reda. Met drie overwinningen is België onbedreigd groepswinnaar.

01-02-2020 01-02-2020.

23:00 23 uur . Verslag van België-Schotland 7-3. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://www.youtube.com/watch?v=DeH6EVqO3Eg