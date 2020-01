VIDEO: Ai, net in de derby ga je pijnlijk in de fout

De derby in de hoofdstad van Italië stond in het teken van de doelmannen. Zowel die van Roma als die van Lazio gingen een keer in de fout.

Eerst was er Lazio-keeper Thomas Strakosha die onnodig uitkwam. Dzeko nam het cadeau met plezier aan en kopte de bal in het lege doel: 1-0.

Daarna was het de beurt aan Roma-goalie Pau Lopez. De Spanjaard probeerde een hoekschop weg te boksen, maar raakte de bal helemaal niet goed. Het leer vloog loodrecht de lucht in. Weer kreeg Lopez de bal niet goed weg, Acerbi lachte in zijn vuistje en maakte er pardoes 1-1 van.

In het klassement van de Serie A blijft Lazio voorlopig 3e, op 2 punten van Inter en 5 van leider Juventus. Roma is momenteel de nummer 4 van Italië.