De Futsal Red Devils komen weer in actie: "We gaan vol voor EK-kwalificatie"

16 uur 49. Matchen tegen Finland en Montenegro. België begint met twee thuiswedstrijden: donderdag 28 januari tegen Finland en dinsdag 2 februari tegen Montenegro . Aftrap telkens om 20u. De wedstrijden vinden plaats in de Country Hall in Luik. Door de coronaregels zijn er geen supporters toegelaten. .

16 uur 48. We kijken enorm uit naar het vervolg van de kwalificatiecampagne. Door de coronacrisis hebben we een tijdje geen interlands kunnen spelen. De competitie ligt ook stil. De duels met Finland en Montenegro vinden plaats in eigen land en dat maakt het extra speciaal. Hopelijk kunnen we snel weer in een volle zaal spelen. We gaan alleszins vol voor EK-kwalificatie. Bondscoach Karim Bachar.

16 uur 46. Red Devils Futsal is ons eerste nationale elftal dat dit jaar in actie komt. De nationale ploeg in het futsal komt weer in actie. Ze hernemen hun kwalificatiecampagne voor het volgende EK, dat in 2022 in Nederland plaatsvindt. UEFA organiseert de EK-kwalificaties voor het eerst met een poulesysteem met uit- en thuiswedstrijden. De tegenstanders in de Belgische groep zijn Italië , Finland en Montenegro . De 8 groepswinnaars en 6 beste tweedes gaan naar het EK . De resterende tweedes verdelen het laatste EK-ticket via play-offs. .