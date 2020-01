Bordeaux reserveert plaatsje in 1/16e finales van de Coupe de France

23:03

23 uur 03. Bordeaux wipt tweedeklasser. Bordeaux heeft zich als eerste geplaatst voor de 1/16e finales in de Franse beker. Het rekende in de 1/32e finales af met tweedeklasser Le Mans: 2-0. Jimmy Briand opende vroeg in de tweede helft de score vanaf de stip en diep in de extra tijd maakte Toma Basic er nog 2-0 van.