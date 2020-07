Bitterzoete bekerwinst PSG door blessure Mbappé: "Enkel kraakte"

10:09 Het was gisterenavond een gekkenhuis in het stadion van Saint-Etienne. . 10 uur 09. Het was gisterenavond een gekkenhuis in het stadion van Saint-Etienne. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

23:13 23 uur 13. Saint-Etienne voor het eerst sinds 1982 in de finale. Saint-Etienne heeft zich dankzij een doelpunt in de 92e minuut van Boudebouz geplaatst voor de finale van de Franse beker. Dat was al geleden van 1982. Toen verloor het team met o.a. Platini tegen uitgerekend PSG, ook nu weer de tegenstander in de finale.

23:13 23 uur 13.

23:18 23 uur 18. PSG slaat Lyon knock-out. PSG staat in de finale van de Coupe de France. Met Thomas Meunier in de basis was PSG een maatje te groot voor het Lyon van Jason Denayer: 1-5. De thuisploeg kwam langs Terrier nog wel op voorsprong, maar daarna walsten de bezoekers over Lyon. Mbappé nam 3 goals voor zijn rekening.

23:18 23 uur 18.

23:12 Ook Lyon heeft zich bij de laatste 4 geschaard. 20 minuten voor tijd miste Dembele een strafschop, maar 10 minuten voor tijd was Aouar wel trefzeker. Basisspeler Jason Denayer stoot met zijn club dus door, voor Marseille is het einde verhaal. Lyon draait in de competitie (9e) een grijs seizoen, maar is halvefinalist in de beker, speelt de finale van de Coupe de la Ligue tegen PSG en wacht in de 1/8e finales van de Champions League op Juventus. 23 uur 12.

21:01 21 uur 01. PSG gaat helemaal loos na de rust. Bijna een helft lang kon Dijon de schijn ophouden tegen PSG, ondanks een own-goal van Lautoa meteen na de aftrap. Maar toen Mbappé er vlak voor de rust 1-2 van maakte, brak het verzet. In de 2e helft vlogen de goals Dijon om de oren. Vooral Sarabia had een begenadigde dag, met 2 goals en 1 assist. Meunier kon ook zijn steentje bijdragen. Hij werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald.

21:00 21 uur .

23:00 Lyon plaatste zich voor de kwartfinales dankzij een penalty van Aouar in de 93e minuut. Nice had kort daarvoor gelijk gemaakt met een goal van Ounas. Maar Aouar verkwam dus alsnog verlengingen. Bij Lyon deed Rudi Garcia geen beroep op Jason Denayer. 23 uur .

