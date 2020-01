Serneels: "Spannendere strijd bij Gouden Schoen voor vrouwen"

Bij de vrouwen lijkt het voor een keer geen tweestrijd te worden tussen Tessa Wullaert (Manchester City, winnares in 2018 en 2016) en Janice Cayman (Olympique Lyon, winnares in 2017), de twee vedettes van de Red Flames. Cayman komt immers bij haar nieuwe club (Lyon) weinig aan spelen toe. Kanshebbers zijn Davina Philtjens, vorig jaar de nummer 3, Tine De Caigny en Gouden Sparkle Kassandra Missipo.

07 uur 51. Open strijd bij vrouwen. Bij de vrouwen lijkt het voor een keer geen tweestrijd te worden tussen Tessa Wullaert (Manchester City, winnares in 2018 en 2016) en Janice Cayman (Olympique Lyon, winnares in 2017), de twee vedettes van de Red Flames. Cayman komt immers bij haar nieuwe club (Lyon) weinig aan spelen toe. Kanshebbers zijn Davina Philtjens, vorig jaar de nummer 3, Tine De Caigny en Gouden Sparkle Kassandra Missipo.

07 uur 50. Er zijn verschillende speelsters die bij hun clubs in binnen- en buitenland mooie prestaties hebben geleverd: kampioen of vicekampioen geworden, de beker gewonnen. Er zijn ook verschillende speelsters - ook jonkies - die zich bij de nationale ploeg getoond hebben. Ik vraag me ook af naar wie de punten van Aline Zeler gaan. Die is gestopt, maar was altijd goed voor redelijk wat punten. Vrouwenbondscoach Ives Serneels.