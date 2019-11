Schotland wipt over Cyprus naar plek 3 na zege in onderling duel

Schotland kwam na 12 minuten op voorsprong in Nicosia, de hoofdstad van Cyprus, dankzij Christie. Snel in de tweede helft kwam Cyprus via Efrem op gelijke hoogte. Toch gingen de Schotten alsnog met de volle buit lopen. In minuut 53 maakte McGinn er 1-2 van.

Met 12 punten uit 9 wedstrijden klimt Schotland nog over Cyprus naar de 3e plaats. De Cyprioten zijn nu 4e met 10 punten. De wedstrijd was er eentje nog zonder inzet. België en Rusland zijn al gekwalificeerd voor het EK, terwijl Schotland al langer zeker is van barrages via de Nations League.

Cyprus wordt dinsdag de tegenstander van de Rode Duivels op de slotspeeldag van de EK-kwalificatiecampagne voor EURO 2020.