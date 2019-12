22:47

22 uur 47. Hattrick voor Januzaj. Vierdeklasser Becerril is 90 minuten kanonnenvlees geweest voor Real Sociedad. Pas in de 37e minuut viel de eerste goal, maar daarna was het hek van de dam en uiteindelijk werd het 0-8. Adnan Januzaj was goed voor 3 goals en 1 assist. Vooral de 0-3 was om door een ringetje te halen: eerst een panna en daarna een kanonskogel.