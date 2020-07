Weer een prijs naar Parijs: PSG wint laatste (?) Coupe de la Ligue na penalty's

00:11 00 uur 11. Weer een prijs naar Parijs! PSG heeft weer alle belangrijke prijzen in eigen land verzameld. De landskampioen won vorige week al de Coupe de France en deed dat kunstje nog eens over in de Coupe de la Ligue. De finale tegen Lyon, met Jason Denayer in de basis, had weinig om het lijf. Na 120 minuten zonder doelpunt kwam het aan op strafschoppen. Die gingen er aan beide kanten vlot in tot PSG-doelman Navas de 6e strafschop van Lyon wist te stoppen. Sarabia maakte het daarna koel af voor PSG. Het is misschien wel een historische zege voor PSG want de Coupe de la Ligue verdwijnt van de kalender in Frankrijk. Voor Lyon betekent deze nederlaag een seizoen zonder Europees voetbal tenzij het de Champions League dit jaar nog weet te winnen. . Weer een prijs naar Parijs! PSG heeft weer alle belangrijke prijzen in eigen land verzameld. De landskampioen won vorige week al de Coupe de France en deed dat kunstje nog eens over in de Coupe de la Ligue.

De finale tegen Lyon, met Jason Denayer in de basis, had weinig om het lijf. Na 120 minuten zonder doelpunt kwam het aan op strafschoppen. Die gingen er aan beide kanten vlot in tot PSG-doelman Navas de 6e strafschop van Lyon wist te stoppen. Sarabia maakte het daarna koel af voor PSG.

Het is misschien wel een historische zege voor PSG want de Coupe de la Ligue verdwijnt van de kalender in Frankrijk. Voor Lyon betekent deze nederlaag een seizoen zonder Europees voetbal tenzij het de Champions League dit jaar nog weet te winnen.

00:06 Kylian Mbappé zat geblesseerd in de tribunes. 00 uur 06. Kylian Mbappé zat geblesseerd in de tribunes

22:53 22 uur 53. PSG probleemloos naar de finale. PSG maakt kans om voor de 6e keer in 7 jaar de Coupe de la Ligue te winnen. De tegenstand van Reims in de halve finales was niet al te groot. Meunier werd in de basis gedropt door Tuchel en hij zag vanaf zijn rechterflank hoe Marquinhos er al na 9 minuten 0-1 van maakte. Toen Konan met een own-goal ook nog een handje hielp en Munetsi na de rust met rood werd weggestuurd, was alle hoop gaan varen voor de thuisploeg. Het slotakkoord, de 0-3, kwam van invaller Kouassi.

22:51 Neymar amuseerde zich tegen Reims met deze "kontpass". 22 uur 51. Neymar amuseerde zich tegen Reims met deze "kontpass".

23:25 Lyon, met aanvoerder Jason Denayer, is de eerste finalist in de Ligabeker, die na dit seizoen verdwijnt. Lyon haalde snel zijn achterstand op en kwam in de slotfase op voorsprong, maar vanaf de stip zette Remy in de extra tijd de 2-2 nog op het bord. Geen verlengingen, wel onmiddellijk penalty's. De sterren stonden gunstig voor Rijsel, maar de eerste penalty werd meteen gemist en dat brak de bezoekers zuur op. Lyon won de strafschoppenreeks met 4-3. 23 uur 25.

23:31 23 uur 31. Doelpuntenkermis bij PSG. PSG heeft geen spaander heel gelaten van Saint-Etienne in de kwartfinales van de Coupe de la Ligue. Uitblinker bij de landskampioen was de van Inter gehuurde Mauro Icardi met 3 goals, waarvan de eerste op aangeven van Thomas Meunier. Die openingsgoal viel al na 1 minuut en 50 seconden. Toen de bezoekers op het halfuur met een man minder voort moesten na de uitsluiting van Wesley Fofana, stonden ze helemaal voor een onmogelijke opdracht. Ook Neymar en Mbappé pikten een goal mee in de 6-1-zege.