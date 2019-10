Vroeg doelpunt volstaat voor Red Flames in Roemenië

Doelpunt:

Een vrije trap volstaat

Na 2 speeldagen kan België een perfect rapport voorleggen in groep H. Over een maand gaan de Flames op bezoek bij Kroatië. Om weer met scherp te schieten?

Een nieuwe monsterzege kwam er niet, want ook in de 2e helft ging het team van coach Serneels te slordig met de kansen om.

De Flames waren baas in Cluj en gingen gretig op zoek naar de 0-2. Wullaert liet voor de rust de grootste kans liggen. Nadat ze de Roemeense doelvrouw omspeeld had, miste ze - weliswaar vanuit een scherpe hoek - voor open doel.

Na 9 minuten was het al raak voor de Belgische vrouwen. De vrije trap van De Neve dwarrelde netjes in de hoek: 0-1.

Vorige maand hadden de Red Flames Kroatië in de pan gehakt op de openingsspeeldag (6-1). Dat scenario leek een vervolg te krijgen in Roemenië.

Vrouw van de match Evrard: "Gewonnen op karakter"

"We zijn blij met de 3 punten, dat was ons enige doel hier", reageert vrouw van de match Nicky Evrard, die toegeeft dat de Red Flames niet hun sterkste prestatie op de mat hebben gelegd.

"Heel goed voetbal hebben we niet gebracht. Het was moeilijk spelen tegen een stug Roemeens blok. Ik vond het een wedstrijd op karakter en die moet je ook winnen."

Evrard zelf mag terugblikken op een puike match. "Het was niet mijn allerbeste match, maar de nul staat wel op het bord. Dat is fijn voor een doelvrouw of verdediger."

De strijd om de winst in groep H lijkt een duel te worden tussen België en Zwitserland. "We azen op revanche, want in de WK-barrages hebben zij ons geklopt", weet Evrard nog goed. "Ze zullen ons niet hoeven te motiveren om die matchen te winnen, want wij willen ons plaatsen voor het Europees kampioenschap van volgend jaar."