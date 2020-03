Feyenoord bereikt bekerfinale dankzij monsterzege tegen NAC

22:59

22 uur 59. Feyenoord stuit reuzendoder NAC. 60 jaar geleden verloren de Rode Duivels ooit een interland tegen Nederland in de Kuip die de "Feyemoord" werd getiteld en die titel kunnen we ook kleven op de pandoering die Feyenoord uitdeelde aan NAC in de halve finales van de beker. De tweedeklasser had in de vorige rondes PSV en AZ gewipt, maar tegen Feyenoord viel het snel zonder benzine. Een blunder van doelman Bijlow bij de enige Bredase goal was de enige dissonant in een voor de rest harmonieuze avond. Voor Feyenoord is het de 3e finale in 5 jaar tijd. In 2016 stond het al eens tegenover Utrecht en won toen met 2-1.