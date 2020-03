Ajax krijgt ook in de Nederlandse beker een tik te verwerken

22:46 22 uur 46. Ajax gewipt. Na de CL-uitschakeling en de competitienederlaag tegen AZ heeft Ajax nu de halve finales van de Nederlandse beker niet overleefd. Utrecht was met 2-0 te sterk voor de Amsterdammers. Ajax had in Utrecht wel het meeste van het spel, maar creëerde te weinig kansen en botste op een efficiënte thuisploeg. Van de Streek voor de rust en Gustafson erna bezegelden het lot van Ajax. Ajax gewipt Na de CL-uitschakeling en de competitienederlaag tegen AZ heeft Ajax nu de halve finales van de Nederlandse beker niet overleefd. Utrecht was met 2-0 te sterk voor de Amsterdammers. Ajax had in Utrecht wel het meeste van het spel, maar creëerde te weinig kansen en botste op een efficiënte thuisploeg. Van de Streek voor de rust en Gustafson erna bezegelden het lot van Ajax.

22:46 22 uur 46. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

04-03-2020 04-03-2020.

22:54 22 uur 54. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

22:52 Het laatste ticket voor de halve finales wordt naar Rotterdam gestuurd: Feyenoord klopte Heerenveen met 0-1. Leroy Fer scoorde de enige goal van de match. In de halve finales ontmoet het tweedeklasser en stuntploeg NAC. Feyenoord droeg de zege op aan materiaalman Carlo de Leeuw, die donderdag overleden is. . 22 uur 52. Het laatste ticket voor de halve finales wordt naar Rotterdam gestuurd: Feyenoord klopte Heerenveen met 0-1. Leroy Fer scoorde de enige goal van de match. In de halve finales ontmoet het tweedeklasser en stuntploeg NAC. Feyenoord droeg de zege op aan materiaalman Carlo de Leeuw, die donderdag overleden is. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:45 NAC stuntte gisteren, Go Ahead Eagles - die andere tweedeklasser - ligt uit de beker. Het Utrecht van voormalig Anderlecht-trainer John van den Brom was met duidelijke 1-4-cijfers te sterk. In de halve finales neemt Utrecht het op tegen Ajax. . 21 uur 45. NAC stuntte gisteren, Go Ahead Eagles - die andere tweedeklasser - ligt uit de beker. Het Utrecht van voormalig Anderlecht-trainer John van den Brom was met duidelijke 1-4-cijfers te sterk. In de halve finales neemt Utrecht het op tegen Ajax. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

13-02-2020 13-02-2020.

23:06 23 uur 06. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

23:01 23 uur 01. NAC verrast, Ajax ook naar de halve finales. NAC Breda en Ajax zijn de eerste halvefinalisten in de Nederlandse beker. AZ ging in eigen huis met de billen bloot tegen NAC (dat ook al PSV had gewipt), Ajax won met 0-3 bij Vitesse. Babel, Gravenberch en Tadic waren de schutters. De 0-2 en 0-3 vielen pas in het slotkwartier. Ajax miste onder meer Promes, Neres en Veltman, maar recupereerde wel Blind (na een ontstoken hartspier) en Ziyech. . NAC verrast, Ajax ook naar de halve finales NAC Breda en Ajax zijn de eerste halvefinalisten in de Nederlandse beker. AZ ging in eigen huis met de billen bloot tegen NAC (dat ook al PSV had gewipt), Ajax won met 0-3 bij Vitesse. Babel, Gravenberch en Tadic waren de schutters. De 0-2 en 0-3 vielen pas in het slotkwartier. Ajax miste onder meer Promes, Neres en Veltman, maar recupereerde wel Blind (na een ontstoken hartspier) en Ziyech.

23:01 Ajax wint met duidelijke cijfers. 23 uur 01. Ajax wint met duidelijke cijfers. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

23:00 Tweedeklasser NAC had een stuntzege in petto in Alkmaar. 23 uur . Tweedeklasser NAC had een stuntzege in petto in Alkmaar. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12-02-2020 12-02-2020.

21:11 Feyenoord is nu wel verlost van Fortuna Sittard. Een weekje geleden werd de bekerwedstrijd gestaakt door de dichte mist bij een 1-1-tussenstand. Vanavond kwamen beide ploegen op het veld voor het vervolg van hun wedstrijd, maar in de reguliere speeltijd werd er niet gescoord. Net toen iedereen zich in de verlengingen had neergelegd bij penalty's, besliste Narsingh dan toch de wedstrijd: zijn 1-2 viel in de 123e minuut. Feyenoord ontmoet in de kwartfinales Heerenveen. . 21 uur 11. Feyenoord is nu wel verlost van Fortuna Sittard. Een weekje geleden werd de bekerwedstrijd gestaakt door de dichte mist bij een 1-1-tussenstand. Vanavond kwamen beide ploegen op het veld voor het vervolg van hun wedstrijd, maar in de reguliere speeltijd werd er niet gescoord. Net toen iedereen zich in de verlengingen had neergelegd bij penalty's, besliste Narsingh dan toch de wedstrijd: zijn 1-2 viel in de 123e minuut. Feyenoord ontmoet in de kwartfinales Heerenveen. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten