Belgische beloften vegen de vloer aan met tien Duitsers

17:54

17 uur 54. Tien Duitsers verzuipen na de rust. De Belgische beloften hebben Jacky Mathijssen een perfect debuut cadeau gedaan bij zijn debuut als bondscoach van de U21. De jonge Duivels waren in Leuven met 4-1 te sterk voor Duitsland. De Duitsers speelden meer dan 70 minuten met zijn tienen nadat Amos Pieper aan de noodrem getrokken had. Uitblinker Ndayishimiye strafte de overtreding van de Bielefeld-speler nog eens extra af, door de vrije trap heerlijk in doel te poeieren. Met een mannetje minder knokten de Duitsers zich aanvankelijk wel nog terug in de wedstrijd. Anderlecht-speler Nmecha scoorde vanaf de stip de gelijkmaker, na een penaltyfout van Peeters. Maar na de pauze brak de veer bij Duitsland. De Ketelaere luisterde zijn debuut bij de U21 op met een doelpunt en na een overtreding op Openda trapte Ndayishimiye vanaf de stip zijn tweede binnen. In het slotkwartier bood de Willem II-aanvaller zijn spitsbroeder Openda nog de 4-1 aan. Dankzij de ruime zege wippen de Belgische U21 naar de 1e plaats in de groep, die recht geeft op een rechtstreeks ticket voor het EK. .