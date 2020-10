Belgische beloften dreigen EK te missen na afgang in Moldavië

17 uur 55. Rode Duivels gaan pijnlijk onderuit in Moldavië. Het EK voetbal is plots weer een stuk verder weg voor de Belgische beloften. Een nederlaag bij Moldavië was immers helemaal niet ingecalculeerd, maar de Moldaviërs konden een van hun weinig kansen benutten en de beloften van Jacky Mathijssen wrongen de ene na de andere kans de nek om. Loïs Openda miste 5 minuten voor het einde de gelijkmaker vanaf de strafschopstip. .

21:56

21 uur 56. Wales is hapklare brok voor Sambi Lokonga en co. De Belgische beloften hebben Wales makkelijk opzijgezet. Dankzij de 5-0 blijven de jonge Belgen aan de leiding van groep 9 met nog 2 speeldagen voor de boeg. Wales had de Belgen een koude douche bezorgd op de openingsspeeldag van deze campagne, maar was in Leuven duidelijk een maatje te klein. Coach Jacky Mathijssen miste onder meer Bornauw, Vanheusden en Saelemaekers, maar dat was niet te zien op de grasmat. Op het halfuur was de wedstrijd al gespeeld na een strafschopdoelpunt van Mike Trésor Ndayishimiye en twee treffers van Albert Sambi Lokonga. Al was er even twijfel bij de 3-0, omdat de bal door het net was gevlogen. Wales probeerde na de rust een afstraffing te vermijden, maar in de slotfase legden de Belgen er nog 2 in het mandje. Jelle Bataille maakte er na een mooie actie 4-0 van en Lois Openda zette de 5-0-eindstand op het bord vanaf 11 meter. .