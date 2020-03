Niente da fare: ook bekerwedstrijd tussen Juventus en AC Milan wordt uitgesteld

19:00

19 uur . Geen fans uit Lombardije, Emilia-Romagna of Veneto welkom in Turijn. De terugmatch in de halve finales tussen Juventus en Milan in Turijn zal woensdag zonder fans uit de regio's Lombardije, Emilia-Romagna en Veneto plaatsvinden. Dat heeft Juventus bekendgemaakt. In die regio's zijn de meeste coronagevallen in Italië, dat zwaar getroffen is door het virus. De club steunt haar beslissing op een decreet dat de Italiaanse regering gisteren heeft aangenomen in de strijd tegen het virus. Tot 8 maart is er een verbod op verplaatsingen van fans uit de genoemde regio's, maar ook uit de provincies Savona, Pesaro en Urbino. "Alle tickethouders zullen een identiteitskaart moeten tonen om hun woonplaats kenbaar te maken. Bij twijfel over de residentie, wordt de toegang tot het stadion verboden", luidt het. Voor de praktische kant van zaken zullen de stadionpoorten al om 18.15u open zijn.