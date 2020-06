Müller en Lewandowski flikken het ook in de beker voor Bayern München

23:09 23 uur 09. Nog maar eens Müller en Lewandowski. Bayern München ligt nog altijd op koers voor de treble. Tegen Frankfurt was de dominantie minder groot, of toch zeker niet op het scorebord. In de eerste helft was er geen vuiltje aan de lucht voor Bayern. Perisic opende de score na een kwartier op aangeven van Müller, die zijn 23e assist van het seizoen afleverde. Bayern rekende zich al rijk, maar voetbalde zichzelf in slaap. Frankfurt profiteerde 20 minuten voor tijd met de gelijkmaker, maar uiteindelijk had Lewandowski toch weer het laatste woord. De Poolse sluipschutter legde een kwartier voor tijd de 2-1-eindstand vast. Op 4 juli probeert het tegen Leverkusen een 20e beker in de clubgeschiedenis te bemachtigen. . Nog maar eens Müller en Lewandowski Bayern München ligt nog altijd op koers voor de treble. Tegen Frankfurt was de dominantie minder groot, of toch zeker niet op het scorebord.



23:09 De finale gaat tussen Bayern München en Bayer Leverkusen. . 23 uur 09. De finale gaat tussen Bayern München en Bayer Leverkusen.

18:40 Frankfurt is vanavond aan zet op het veld van Bayern München. Inzet: het tweede finaleticket. De Duitse club zal aantreden in speciale shirts. De uitrusting is wit en zwart en draagt de hashtag #blacklivesmatter. Shirtsponsor Indeed stond zijn plaats (min of meer) af. "Dit is een duidelijk signaal tegen racisme en xenofobie", klinkt het bij de Duitse halvefinalist. . 18 uur 40. Frankfurt is vanavond aan zet op het veld van Bayern München. Inzet: het tweede finaleticket. De Duitse club zal aantreden in speciale shirts. De uitrusting is wit en zwart en draagt de hashtag #blacklivesmatter. Shirtsponsor Indeed stond zijn plaats (min of meer) af. "Dit is een duidelijk signaal tegen racisme en xenofobie", klinkt het bij de Duitse halvefinalist.

22:45 22 uur 45. Leverkusen wipt vierdeklasser Saarbrücken (0-3). Bayer Leverkusen heeft zich zonder veel moeite geplaatst voor de Duitse bekerfinale. Bekersensatie Saarbrücken had zich tot in de halve finales gestunt, maar nu was het geluk van de vierdeklasser op. Saarbrücken kwam amper aan de bal en na 20 minuten keek het al tegen een dubbele achterstand aan. Na de rust prikte Demirbay de bekerdroom van de vierdeklasser helemaal stuk. Leverkusen moet nu afwachten of het in Berlijn strijdt tegen Bayern München of Eintracht Frankfurt, die morgen in actie komen.

22:40 22 uur 40. Lucas Alario scoort voor Leverkusen in Saarbrücken.

22:36 22 uur 36.

13:27 13 uur 27. Halve finales vinden plaats op 9 en 10 juni. De Duitse voetbalbond heeft bekendgemaakt dat de halve finales van de beker zullen plaatsvinden op 9 en 10 juni op de planning staan. Op 9 juni ontvangt vierdeklasser Saarbrücken in eigen stadion Bayer Leverkusen. Daags nadien speelt Bayern München gastheer voor Eintracht Frankfurt. De finale volgt in het Olympiastadion in Berlijn op 4 juli. Alle wedstrijden zullen achter gesloten deuren plaatsvinden.

22:45 Bayern München laat niets liggen: het wipt Schalke 04 in de Pokal. Joshua Kimmich besliste de match kort voor de pauze met een knap doelpunt. Benito Raman viel na ruim een uur in bij Schalke 04 en kreeg in de slotfase een gele kaart. . 22 uur 45. Bayern München laat niets liggen: het wipt Schalke 04 in de Pokal. Joshua Kimmich besliste de match kort voor de pauze met een knap doelpunt. Benito Raman viel na ruim een uur in bij Schalke 04 en kreeg in de slotfase een gele kaart.

21:43 21 uur 43.

21:37 Er komt maar geen einde aan het bekersprookje van vierdeklasser Saarbrücken. Ook Düsseldorf ging met de billen bloot. Na 120 minuten stond er 1-1 op het scorebord, Saarbrücken won een lange penaltyreeks met 7-6. Doelman Daniel Batz was de gevierde man: hij stopte 4 van de 10 penalty's (en had ook tijdens de wedstrijd al een elfmeter gered). . 21 uur 37. Er komt maar geen einde aan het bekersprookje van vierdeklasser Saarbrücken. Ook Düsseldorf ging met de billen bloot. Na 120 minuten stond er 1-1 op het scorebord, Saarbrücken won een lange penaltyreeks met 7-6. Doelman Daniel Batz was de gevierde man: hij stopte 4 van de 10 penalty's (en had ook tijdens de wedstrijd al een elfmeter gered).