Coppa Italia: Ondanks penalty-misser van Ronaldo staat Juventus in finale

23:04 23 uur 04. Finalist Juventus scoort niet tegen 10 Milan-spelers. De eerste Italiaanse voetbalwedstrijd in 3 maanden heeft geen doelpunten opgeleverd. Na een kwartier kreeg Cristiano Ronaldo tegen Milan nochtans de kans om de score te openen vanaf de stip. Maar de Portugees trapte tegen de paal. Milan-spits Rebic kreeg even later rood na een karatetrap op de borst van Danilo. Juventus kon met een man meer niet scoren, maar stoot wel door naar de finale. Want in de heenmatch, 100 dagen geleden, speelde het 1-1 gelijk in Milan. De finale vindt volgende week plaats tegen Inter of Napoli. .

12-06-2020

09:05 09 uur 05. Halve finales en finale in 6 dagen. Met een hels tempo begint over twee weken de competitie in Italië weer, maar 4 clubs moeten nog vroeger aan de bak. Inter (Lukaku), Napoli (Mertens), Milan (Saelemakers) en Juventus werken in enkele dagen de eindfase van het bekertoernooi af. Volgende week vrijdag spelen Napoli en Inter de terugmatch in de halve finales (Napoli verdedigt een 0-1-voorsprong), zaterdag is het aan Juve en Milan (heen: 1-1). Woensdag 17 juni kennen we de opvolger van Lazio. Dan staat in Rome de finale op het programma. 3 dagen later begint de Serie A weer. .

05-06-2020

13:59 Ook in Milaan wordt er deze week niet gespeeld: de return van donderdag tussen Inter en Napoli wordt op een latere datum gevoetbald. . 13 uur 59. Ook in Milaan wordt er deze week niet gespeeld: de return van donderdag tussen Inter en Napoli wordt op een latere datum gevoetbald.

04-03-2020

21:51 21 uur 51. Ook Juventus-AC Milan valt in het water. Niets aan te doen: ook de bekerwedstrijd tussen Juventus en AC Milan van woensdagavond kan niet worden gespeeld. U raadt het al: het coronavirus is de boosdoener. .

03-03-2020

19:00 19 uur . Geen fans uit Lombardije, Emilia-Romagna of Veneto welkom in Turijn. De terugmatch in de halve finales tussen Juventus en Milan in Turijn zal woensdag zonder fans uit de regio's Lombardije, Emilia-Romagna en Veneto plaatsvinden. Dat heeft Juventus bekendgemaakt. In die regio's zijn de meeste coronagevallen in Italië, dat zwaar getroffen is door het virus. De club steunt haar beslissing op een decreet dat de Italiaanse regering gisteren heeft aangenomen in de strijd tegen het virus. Tot 8 maart is er een verbod op verplaatsingen van fans uit de genoemde regio's, maar ook uit de provincies Savona, Pesaro en Urbino. "Alle tickethouders zullen een identiteitskaart moeten tonen om hun woonplaats kenbaar te maken. Bij twijfel over de residentie, wordt de toegang tot het stadion verboden", luidt het. Voor de praktische kant van zaken zullen de stadionpoorten al om 18.15u open zijn.

02-03-2020

22:45 22 uur 45. Juventus versiert de beste papieren na strafschop. AC Milan trekt begin maart met een 1-1 naar Turijn. Milan speelde een voortreffelijke wedstrijd tegen Juve, maar botste op een uitstekende doelman Buffon. Op het uur moest de Italiaanse legende zich dan toch gewonnen geven op de inzet van Rebic. 20 minuten voor tijd viel Milan met z'n tienen na een tweede gele kaart van Hernandez en in de extra tijd betaalde het daar een prijs voor. Calabria beroerde de poging van Ronaldo met zijn hand, de doelpuntenmachine bedankte de tussenkomst van de VAR en legde de 1-1 vanaf de stip vast. Alexis Saelemaekers viel na 80 minuten in bij Milan, dat het in de return zonder de geschorste Ibrahimovic moet proberen te klaren.

