Coppa Italia: Napoli ontzegt Juventus bekerwinst na strafschoppen

Dries Mertens vs. Cristiano Ronaldo: "Eindelijk Sarrismo of scoort Mertens net als in Coppa-finale 2014?"

De eerste Italiaanse voetbalwedstrijd in 3 maanden heeft geen doelpunten opgeleverd. Na een kwartier kreeg Cristiano Ronaldo tegen Milan nochtans de kans om de score te openen vanaf de stip. Maar de Portugees trapte tegen de paal. Milan-spits Rebic kreeg even later rood na een karatetrap op de borst van Danilo. Juventus kon met een man meer niet scoren, maar stoot wel door naar de finale. Want in de heenmatch, 100 dagen geleden, speelde het 1-1 gelijk in Milan. De finale vindt volgende week plaats tegen Inter of Napoli.

09:05

09 uur 05. Halve finales en finale in 6 dagen. Met een hels tempo begint over twee weken de competitie in Italië weer, maar 4 clubs moeten nog vroeger aan de bak. Inter (Lukaku), Napoli (Mertens), Milan (Saelemakers) en Juventus werken in enkele dagen de eindfase van het bekertoernooi af. Volgende week vrijdag spelen Napoli en Inter de terugmatch in de halve finales (Napoli verdedigt een 0-1-voorsprong), zaterdag is het aan Juve en Milan (heen: 1-1). Woensdag 17 juni kennen we de opvolger van Lazio. Dan staat in Rome de finale op het programma. 3 dagen later begint de Serie A weer. .