Nainggolan stoot door in Coppa en mag nu naar ex-club Inter

00:05 00 uur 05. Nainggolan stoot door in beker en mag nu naar Inter. Radja Nainngolan en Cagliari hebben zich geplaatst voor de achtste finale van de Coppa Italia. Thuis werd het 2-1 tegen Sampdoria. Net als afgelopen weekend in de Serie A (4-3) was Cagliari de bezoekers uit Sampdoria de baas. Cerri (7') en Ragatzu (48') zorgden voor de dubbele voorsprong, de aansluitingstreffer van invaller Gabbiadini (87') mocht niet meer baten. Nainggolan kreeg rust en viel pas in de 75e minuut in. In de achtste finales neemt de voormalige Rode Duivel het op tegen zijn ex-club Inter, waar nu Romelu Lukaku de lakens uitdeelt. . Nainggolan stoot door in beker en mag nu naar Inter Radja Nainngolan en Cagliari hebben zich geplaatst voor de achtste finale van de Coppa Italia. Thuis werd het 2-1 tegen Sampdoria. Net als afgelopen weekend in de Serie A (4-3) was Cagliari de bezoekers uit Sampdoria de baas. Cerri (7') en Ragatzu (48') zorgden voor de dubbele voorsprong, de aansluitingstreffer van invaller Gabbiadini (87') mocht niet meer baten. Nainggolan kreeg rust en viel pas in de 75e minuut in. In de achtste finales neemt de voormalige Rode Duivel het op tegen zijn ex-club Inter, waar nu Romelu Lukaku de lakens uitdeelt.

06-12-2019 06-12-2019.

22:35 22 uur 35. Nainggolan debuteert met bekerzege. Cagliari heeft Chievo in de Italiaanse beker met 2-1 geklopt. Radja Nainggolan debuteerde bij zijn "nieuwe" ploeg en zag hoe Cagliari na ruim een kwartier al een dubbele bonus te pakken had. Na rood voor doelman Rafael werd het nog een spannende avond, maar met z'n tienen hield de thuisploeg stand. Nainggolan debuteert met bekerzege Cagliari heeft Chievo in de Italiaanse beker met 2-1 geklopt. Radja Nainggolan debuteerde bij zijn "nieuwe" ploeg en zag hoe Cagliari na ruim een kwartier al een dubbele bonus te pakken had. Na rood voor doelman Rafael werd het nog een spannende avond, maar met z'n tienen hield de thuisploeg stand.

22:35 22 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:01 21 uur 01. Fiorentina ontsnapt aan exit. Fiorentina heeft het zichzelf moeilijk gemaakt tegen Monza. Het kwam 0-1 achter en pas in de laatste 10 minuten vermeden Vlahovic (2x) en Chiesa de uitschakeling: 3-1. Fiorentina ontsnapt aan exit Fiorentina heeft het zichzelf moeilijk gemaakt tegen Monza. Het kwam 0-1 achter en pas in de laatste 10 minuten vermeden Vlahovic (2x) en Chiesa de uitschakeling: 3-1.

21:01 Fiorentina maakte het spannend. 21 uur 01. Fiorentina maakte het spannend Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18-08-2019 18-08-2019.

21:26 21 uur 26. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

21:22 21 uur 22. Gervinho toont Parma de weg. Parma heeft zich ontdaan van Venezia in de Coppa Italia. Gervinho was de gevierde man met twee doelpunten in de 3-1-overwinning. Gervinho toont Parma de weg Parma heeft zich ontdaan van Venezia in de Coppa Italia. Gervinho was de gevierde man met twee doelpunten in de 3-1-overwinning.

17-08-2019 17-08-2019.

16:47 16 uur 47. In Italië komen de eerste eersteklassers in actie in de Coppa Italia. Onder meer Radja Nainggolan en Cagliari moeten aan de bak in de derde ronde van het bekertoernooi. In Italië komen de eerste eersteklassers in actie in de Coppa Italia. Onder meer Radja Nainggolan en Cagliari moeten aan de bak in de derde ronde van het bekertoernooi.