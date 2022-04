BEKIJK: Fraaie treffer Van den Keybus, maar kampioen Westerlo en RWDM delen de punten

Westerlo had de titel in 1B al op zak, maar de Kemphanen wilden in eigen stadion de supporters nog een laatste keer verwennen dit seizoen. Dat leek ook aardig te lukken. Bernat kon iets na het halfuur een voorzet in doel deviëren.

Het werd zelfs nog mooier toen Thomas Van de Keybus de trekker overhaalde. De huurling van Club Brugge joeg het leer staalhard in de winkelhaak.

Klus geklaard, denk je dan. RWDM liet echter het hoofd niet hangen en kwam terug in de wedstrijd na een treffer van Yan Vorogovskiy. Daarna bracht Florian Le Joncour de bezoekers zelfs langszij.

De Kemphanen beëindigen het seizoen op die manier met 56 punten, zeven meer dan de runner-up uit Molenbeek.

RWDM mag zich opmaken voor barrageduels om promotie tegen Seraing, dat 17e en voorlaatste werd in de Jupiler Pro League. Op zaterdag 23 april spelen de Brusselaars eerst gastheer voor de Luikenaars. Een week later volgt de return.