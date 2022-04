BEKIJK: Westerlo viert zijn titel met een doelpuntenkermis in en tegen Moeskroen

De druk is van de ketel bij Westerlo. De kampioen in 1B kon zonder stress de verplaatsing naar Moeskroen maken. En die lage stressfactor zorgde voor een hoop doelpunten.

Op het kwartier mocht Vaesen de score openen vanaf de stip. Westerlo meteen op rozen, want nauwelijks een minuut later verdubbelde De Cuyper de score. Teddy Chevalier milderde, Moeskroen ging met een 1-2-achterstand de kleedkamer in.

Na rust hetzelfde scenario. De Cuyper werkte zijn 2e treffer in doel na een aanval over heel wat stationnetjes. Ook Daci pikte zijn wagonnetje aan en tekende voor de 1-4.

Wedstrijd gespeeld, maar de doelpuntenhonger nog niet gestild. Duplus bracht Moeskroen opnieuw in de wedstrijd met een strakke streep in de winkelhaak. Persyn drukte niet veel later de enige hoop op een comeback de kop in. In de slotminuten zette Paulet de 2-6-eindstand op het bord.