Westerlo staat op één zege van titel na overwinning tegen Lierse

Het was Igor Vetokele die al na negen minuten de score opende voor de leider in 1B. Alleen pakte Perdichizzi een tweede gele kaart, waardoor de thuisploeg nog ruim een uur met tienen verder moest.

Toch duurde dat ondertal niet lang voor Westerlo, want Lierse-keeper pakte enkele minuten later eveens rood. Kort voor rust legde Bernat de partij in een definitieve plooi door de 2-0 te scoren vanop elfmeter.