BEKIJK: Westerlo bibbert na rode kaart, maar klopt Waasland-Beveren in eigen huis

Het wedstrijdplan van Waasland-Beveren was duidelijk. De bezoekers lieten de bal aan de leider en wachtten geduldig op die ene kans.

Die ene kans kwam ook... en het was meteen raak. Al Badaoui trapte staalhard naar doel, via het been van Perdichizzi verdween de bal in doel.

Niet veel later stond de thuisploeg op gelijke hoogte. Lyle Foster pakte uit met het betere kap- en trapwerk. Goed voor een heerlijke gelijkmaker.

De hemel klaarde helemaal op in Westerlo na de 2-1 van De Cuyper na het uur. De thuisploeg leek op weg naar een simpele zege, maar dat was buiten Perdichizzi gerekend.

Hij pakte met nog 20 minuten op de klok een rode kaart. Westerlo bibberde en beefde, maar hield stand. Tot grote vreugde van trainer De Roeck na het laatste fluitsignaal.