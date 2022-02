Paal en doelmannen houden Lommel en Moeskroen van winnende treffer in evenwichtige match

De thuisploeg was op zoek naar punten om het degradatiespook voorgoed af te wenden. Lommel nam dan ook het balbezit in handen, maar het was Moeskroen dat met een kopbal voor het eerste gevaar zorgde.

Lommel reageerde meteen met een bal tegen de paal en een flukse tegenaanval, maar ging te slordig om met de weinige kansen die het creëerde.

In de tweede periode hetzelfde spelbeeld. Moeskroen wachtte op het juiste moment om te prikken, de Limburgers wachtte geduldig in de opbouw en leverde enkele leuke trainingsballen af bij doelman Gillekens.

En dus bleef het 0-0 in Lommel. Een puntendeling waar beide ploegen weinig mee opschieten.