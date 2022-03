Bezwijkt Westerlo onder de titelkoorts? Het verliest voor de 2e keer op een rij, nu tegen Lierse

De geschiedenis van Virton herhaalde zich voor Westerlo: de bal en de kansen waren voor de leider in 1B, maar het enige doelpunt van de match viel aan de overkant.

Het was een verre uittrap van doelman Teunckens die zijn collega Jensen slecht verwerkte, recht in de voeten van Van Acker. De Lierse-middenvelder dropte de bal van buiten het strafschopgebied in het lege doel.

Westerlo voerde na de rust het balbezit nog wat meer op, tot bijna 80% over de hele match. Maar het beton uit Lier was van stevige makelij, al had de thuisploeg in het slot een knappe redding van Teunckens nodig op de inzet van Vetokele.

Bij een zege had Westerlo tot op 1 overwinning van de titel kunnen komen, nu moet het hopen op een uitschuiver van concurrent RWDM om komend weekend de rechtstreekse promotie naar 1A af te dwingen.