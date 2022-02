BEKIJK: Heerlijke goal in 1B van Dansoko levert Deinze geen zege op tegen Lierse K.

Dansoko brengt Deinze langszij met heerlijk hakje

Bafodé Dansoko, onthoud die naam. De Franse spits van Deinze miste eerst een dot van een kans door voor een lege doelmond voorlangs te trappen.





Deinze kreeg het deksel op de neus toen de scheidsrechter een overtreding zag in de afstopactie van Siebe Blondelle. Abdallah, de man die tegen de grond ging, zette de strafschop fijntjes om.



Maar nog voor de rust was Lierse K. de voorsprong kwijt. Dansoko verlengde met een heerlijk hakje de voorzet van Abrahams. Een pareltje van een goal.



In de tweede helft vielen er geen goals meer. Met het gelijkspel schieten Lierse K. en vooral het amibitieuze Deinze niet veel op.