Moeskroen smeert Waasland-Beveren eerste nederlaag van het kalenderjaar aan

Waasland-Beveren: de ploeg in vorm in 1B. Dit kalenderjaar won de ploeg uit het Waasland van Lommel en leider Westerlo. Dus was Moeskroen - 6e in de stand - een vogel voor de kat.

Althans, dat dachten de bezoekers.

Moeskroen begon furieus aan de wedstrijd en dwong Waasland-Beveren om terug te trekken op eigen helft. Op het halfuur leverde de druk van de thuisploeg het eerste doelpunt op. Gonzalez knalde de bal tegen de touwen.

Vlak voor rust verdubbelde Tainmont de score. Vlak na rust stond hij opnieuw op de juiste plek om de wedstrijd - via het been van Mertens - in een beslissende plooi te leggen: 3-0.

Waasland-Beveren incasseert zo zijn eerste nederlaag in 2022. Moeskroen bouwt verder aan zijn weg naar boven.