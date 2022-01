De Camargo scoort na 2 minuten, RWDM laat Waasland-Beveren niet gaan

Igor De Camargo maakt in de herfst van zijn carrière de cirkel rond in Molenbeek, maar zijn neus voor goals is hij nog niet kwijt.

Na 2 minuten scoorde hij al tegen Moeskroen, maar de driepunter werd pas in het slot beveiligd.

Moeskroen moest de laatste 20 minuten met een mannetje minder afwerken en liep in de slotminuten een tweede keer in de val.