Waasland-Beveren toont geen genade voor 9 Virton-spelers

Met een nieuwe sportief directeur (Jordi Condom), een nieuwe voorzitter (Jo Van Moer, vader van profrenner Brent) en een pak inkomende transfers waait een frisse wind door Waasland-Beveren.

De Wase club droomt van een terugkeer naar 1A en had Virton al snel in haar greep. Eerst verlengde Bertone een loeier van Tshimanga in doel, Verstraete tikte de 0-2 binnen. 2 goals in 4 minuten.



Na de rust schoot Virton zichzelf in de voet. De rode lantaarn slikte 2 rode kaarten: Rizzo deelde een elleboog uit aan Al-Badoui, Doue haalde de uitgebroken Maderner onderuit.

Bertone zette zijn naam een 2e keer op het scorebord na een vrije trap. Trari legde de 0-4-eindstand vast met een heerlijke pegel in de rechterbovenhoek.

Waasland-Beveren wipt zo over RWDM naar de 2e plaats. Het verschil met leider Westerlo (dat 2 duels minder heeft gespeeld) bedraagt 7 punten.