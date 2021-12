Lommel en Waasland-Beveren hebben allebei weinig aan een punt

In de enige wedstrijd op vrijdagavond in 1B had Waasland-Beveren het balbezit voor de rust, maar de kansen waren voor de thuisploeg.

Anello krulde een vrije trap knap naar de bovenhoek, maar doelman Jackers liet zich niet verrassen. Even later kreeg Belghali de bal niet tussen de palen en een scherpe voorzet van diezelfde Belghali kon twee minuten later niet in doel worden geduwd door Arzani en Anello aan de tweede paal.

In de 27e minuut lukte het dan wel. Jackers kreeg de bal een keer niet goed weg en in de kluts duwde Henkens van dichtbij binnen: 1-0.



Tien minuten na de rust werden de bordjes in evenwicht gehangen. Waasland-Beveren kwam er snel uit. Mertens kon alleen op de doelman af en scoorde vanuit een scherpe hoek.

Er zat opnieuw leven in de partij, maar die werd weggenomen door een rode kaart na een uur. Kablan van Waasland-Beveren kreeg zijn tweede geel voor een trekfout en mocht vroegtijdig gaan douchen. Lommel was daarna de dominante ploeg, maar kwam niet meer tot scoren.