Waasland-Beveren wint eindelijk nog eens thuis: Deinze gaat met 4 goals de boot in

Na thuisnederlagen tegen Lierse, Moeskroen en RWDM had de nummer 2 dringend nog eens een resultaat thuis nodig. Dat kwam er vandaag tegen Deinze, dat met evenveel punten (20) aan de match begon.



De aftrap door clubicoon Jean Janssens (652 wedstrijden in competitie, beker en Europa) bracht geluk. Verstraete mikte net na het kwartier de eerste kans binnen.



Al hing Blondelle na een hoekschop de bordjes meteen weer gelijk. Nog voor de rust nam de thuisploeg evenwel afstand langs Hoggas en Maderner.



Toen de Oostenrijker na de pauze snel weer toesloeg, was de zege een feit. Maderner zit nu aan 8 goals, 1 minder dan topschutter Lennart Mertens van Deinze. Het was een match in de match, maar Mertens bleef vandaag droog.