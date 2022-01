RWDM laat de kans liggen om wat dichter bij Westerlo te sluipen

Eigenlijk had RWDM-Westerlo op 10 december moeten plaatsvinden. Maar door de hevige sneeuwval werd dat duel toen uitgesteld.



Vanavond was de grasmat in het Edmond Machtensstadion wel sneeuwvrij en Westerlo dicteerde zoals verwacht de wet.



Op doelpunten was het wachten tot na de koffie. Bernat trapte overhoeks binnen na aangeven van Vaesen, die zelf ook nog zijn goal meepikte met een heerlijke knal in het dak van het doel.

Westerlo breidt zijn kloof zo uit: naaste belager Waasland-Beveren staat op 10 punten, RWDM staat al 11 stuks in het krijt.