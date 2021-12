RWDM-Westerlo raakt ondergesneeuwd, 1B-topper wordt uitgesteld

Op vrijdagavond viel er op verschillende plekken in Vlaanderen sneeuw. Ook in de hoofdstad dwarrelden de vlokken naar beneden en al snel kleurden ze de grasmat in het Edmond Machtensstadion in Molenbeek helemaal wit.

De wedstrijdleiding besliste om de wedstrijd tussen RWDM en Westerlo daarom uit te stellen. Wanneer de wedstrijd ingehaald zal worden zal later nog bepaald worden door de Pro League.