De Belder is matchwinnaar voor Deinze tegen rode lantaarn Virton

Na tweemaal gelijkspel en verlies in en tegen Moeskroen, wou Deinze vandaag nog eens aanknopen met de overwinning. Virton - de laatste in 1B - was dan ook de ideale tegenstander om te beroven van een driepunter.

Deinze begon goed aan de wedstrijd, maar grote kansen leverde dat niet op. Virton verkocht zijn vel duur, de thuisploeg beet zijn tanden stuk op de verdediging van de bezoekers in de eerse helft.

Kort na rust was het wel raak voor Deinze. Tarfi kon koppen, maar zijn poging werd gestuit. Dylan De Belder was goed gevolgd en duwde de 1-0 voorbij doelman Sadin.

5 minuten voor het laatste fluitsignaal verdubbelde De Belder zijn doelpuntenaantal in de wedstrijd. Zo stelde de ex-spits van Cercle Brugge de driepunter veilig. In de slotseconden deelde Lennart Mertens nog in de vreugde.

Deinze springt zo naar een - voorlopige - gedeelde derde plek in de stand. De ploeg van Wim De Decker telt net als Waasland-Beveren 20 punten. De ploeg uit het Waasland ontvangt morgenavond RWDM.