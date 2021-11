RWDM pakt de volle buit op bezoek bij Virton en kan de top 3 ruiken

Na een matige 1e helft met enkele halve kansjes aan beide kanten brak de wedstrijd open in het 2e bedrijf. RWDM voerde de druk mondjesmaat op en werd daarvoor beloond na een klein uur voetballen, toen Nangis de score opende.



Virton-speler Aabbou had vervolgens de gelijkmaker aan de voet, maar jaste de bal van dichtbij over. De thuisploeg bleef naarstig zoeken naar een doelpunt. Zoals zo vaak viel de goal aan de overkant. Libert zorgde voor zekerheid met een rake kopbal: 0-2



Dankzij de overwinning telt RWDM nu 16 punten, evenveel als nummer 3 Lierse en slechts eentje minder dan nummer 2 Waasland-Beveren.