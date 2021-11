Drie goals van Lennart Mertens volstaan niet voor Deinze tegen Lommel

Na de nederlaag van Waasland-Beveren en Lierse had Deinze de kans om naar de 2e plek te wippen in de stand, achter het ongenaakbare Westerlo. De thuisploeg moest daarvoor dan wel winnen van Lommel.



Dat scenario leek in de maak toen Deinze na een halfuur al 3-1 voor stond, dankzij drie goals van Lennart Mertens. Tussendoor prikte Thordarson tegen voor de bezoekers.



Maar die bonus gaf Deinze na de rust nog uit handen. Lommel-spits Arthur Sales sleepte nog een punt uit het vuur voor de bezoekers met twee doelpunten. In de stand verandert er op die manier niet veel, leider Westerlo is nog maar eens de winnaar van het weekend.