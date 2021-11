Waasland-Beveren snoept punten af van autoritaire leider Westerlo

Westerlo huppelt door de competitie dit seizoen, maar tegen eerste achtervolger Waasland-Beveren moest de leider toch stevig aan de bak. De thuisploeg vond geen gaatjes in de Wase muur en bij de rust stond de brilscore nog op het bord. De beste kans was er zelfs een voor de bezoekers, maar de kopbal van Verstraete werd nog van de lijn gehaald.

In de tweede helft bleef Westerlo wel aandringen en uiteindelijk leek Daci voor de verlossing te zorgen. Hij duwde de voorzet van Jordanov binnen: 1-0. Diezelfde Daci had enkele minuten later ook de 2-0 moeten scoren, maar dit keer miste hij.

En dat kwam Westerlo duur te staan want in minuut 89 kwamen de bezoekers nog langszij met dank aan Edmundsson. In de stand verandert er zo niets, de kloof tussen beide ploegen blijft steken op 7 punten.