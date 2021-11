Rode lantaarn Moeskroen boekt tweede zege op rij tegen Deinze

Na een dramatische seizoensstart kon Moeskroen op de vorige speeldag eindelijk zijn eerste driepunter pakken. Op het veld van rechtstreekse concurrent Virton werd toen met 0-2 gewonnen.



De manschappen van trainer Jeunechamps wilden die goede lijn vandaag absoluut doortrekken en begonnen gretig aan de partij. Na een kwartier was het dan ook al prijs voor de thuisploeg. Costa opende de score na een knappe pass van ervaren rot Chevalier.



Ook Deinze voetbalde enkele uitstekende kansen bij elkaar, maar op het halfuur ging Tainmont neer in de zestien na contact met Prychynenko. Chevalier twijfelde niet en bezorgde zijn team vanop de stip de dubbele voorsprong.



Deinze ging in de tweede helft met man en macht op zoek naar de aansluitingstreffer, maar miste keer op keer precisie in de afwerking.



De bezoekers breien dus geen vervolg aan hun overwinning tegen leider Westerlo, Moeskroen kan na een 6 op 6 stilaan opnieuw naar boven kijken.