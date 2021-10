Deinze smeert Westerlo eerste nederlaag van het seizoen aan

Het leek een droomweek te worden voor Westerlo, met eerst winst in de beker tegen Antwerp en daarna de nederlaag van concurrent Waasland-Beveren. Hierdoor kon Westerlo tot 10 punten uitlopen in de stand.

Maar uiteindelijk krijgt de week een bittere nasmaak, want de eerste zege sinds 10 september voor Deinze betekent meteen ook een eerste nederlaag dit seizoen voor Westerlo.

Deinze kwam vroeg op voorsprong toen Mertens een afgeweken schot van Challouk in doel verlengde, maar 3 minuten later kopte De Cuyper al de gelijkmaker binnen.

In de 2e helft domineerde Westerlo. Deinze-doelman Vandenberghe loste een afstandsschot en De Cuyper had van dichtbij maar binnentikken. De doelman gooide zich nog in de baan van het schot.

Dan had Deinze aan de overkant meer geluk. Het afgeweken schot van Prytsjynenko verdween in doel. Ook Westerlo zag nog een bal voorbij Vandenberghe verdwijnen, maar de goal werd afgekeurd wegens buitenspel.