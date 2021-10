VIDEO: Prachtige streep in extra tijd redt een punt voor Deinze tegen Lierse

Deinze heeft op de valreep een punt overgehouden aan zijn bezoek aan Lierse-Kempenzonen. Lierse was erg dicht bij de zege, maar slikte nog een goal in de extra tijd. Toch is er voor Deinze niet echt reden om te feesten. Voor de vijfde match op een rij kon de ploeg van Wim De Decker niet winnen.